Narradores da ESPN darão voz a personagens no filme Carros 3

Os narradores dos canais ESPN , Everaldo Marques e Rômulo Mendonça , emprestarão suas vozes para os comentaristas Everauto Motriz e 1954 Announcer , respectivamente, em Carros 3 , a nova animação da Disney•Pixar que estreia no dia 13 de julho no Brasil.



O anúncio foi feito hoje durante o programa Bate Bola 1ª Edição na ESPN Brasil e pegou de surpresa o narrador Everaldo Marques, que participava ao vivo para comentar a transmissão da NBA que ele fará na noite desta sexta-feira. Comentar uma corrida de Relâmpago McQueen era um sonho antigo de Everaldo, que sempre quis eternizar sua voz num filme da Disney•Pixar e homenagear o filho que é fã da trilogia Carros. Rômulo, reconhecido pelo público pelos seus jargões cômicos, também está muito empolgado por participar da nova animação.



