Sem Censura da TV Brasil estreia novo formato nesta segunda

O programa Sem Censura está de cara nova a partir desta segunda-feira, dia 6 de março, na TV Brasil . Além da nova identidade visual e do cenário, que conta com um pequeno palco para apresentações musicais, a atração muda de horário e entra no ar, ao vivo, às 17h , de segunda a sexta-feira, com uma hora de duração.



A apresentadora Vera Barroso passa a receber quatro convidados por edição - antes eram cinco ou seis participantes da roda de conversa. O programa ainda conta com um produtor web que mostra a interação pelas redes sociais. A ideia é trazer as dúvidas do público e estimular a participação dos telespectadores pela internet.



Com visual moderno e ao mesmo tempo aconchegante, o novo cenário do Sem Censura é formado por sofás onde a apresentadora e os entrevistados podem conversar à vontade. A proposta é incentivar um bate-papo descontraído sobre temas de relevância social e cultural.



