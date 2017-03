Você está: Notícias

Nova temporada

Globo exibe a segunda temporada de "Perception: Truques da Mente"

robertoscalon - Hoje, 15:28







Elenco de "Perception" (Divulgação) Elenco de "Perception" (Divulgação)



O surpreendente Dr. Daniel Pierce está de volta para ajudar o FBI a solucionar novos casos com as suas habilidades na segunda temporada de "Perception: Truques da Mente" , que a Globo exibe a partir desta segunda-feira (06).



Na série, o Dr. Daniel Pierce (Eric MacCormac) é um neurocientista que usa suas habilidades para ajudar o FBI. Professor talentoso e paranoico, ele apresenta um conhecimento único a respeito do comportamento humano e do funcionamento do cérebro. Ainda assim, Pierce continua dando aulas, e a única forma de conseguir realizar as duas tarefas é mantendo Max Lewicki (Arjay Smith) como seu professor assistente.



Ao lado de Kate Moretti (Rachael Leigh Cook), uma antiga estudante que agora trabalha no FBI, ele irá ajudar na resolução dos mais diversos casos. Por falar em Kate, a atriz que dá vida à personagem estava grávida de seis meses, quando terminou a produção da segunda temporada. Por isso, em boa parte das cenas dos últimos capítulos, ela aparece sentada ou carregando arquivos para cobrir a barriga.



