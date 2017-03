Você está: Notícias

Emilly, Marinalva e Pedro enfrentam o público em novo paredão triplo

Emilly, Marinalva e Pedro enfrentam o público em novo paredão triplo (Divulgação) Emilly, Marinalva e Pedro enfrentam o público em novo paredão triplo (Divulgação)

O clima voltou a esquentar na casa do Big Brother Brasil 17 e mais um paredão triplo foi formado na noite deste domingo, dia 5 de março.



No último sábado o líder Ilmar atendeu o Big Fone e recebeu a missão de entregar duas pulseiras para participantes da casa. Roberta recebeu a vermelha e isto deu a ela o direito de mandar direto um "brother" para o paredão. A escolhida foi Marinava . Logo após Ieda foi imunizada pelo anjo.



O líder Ilmar mandou Pedro para o paredão e a casa se encarregou de mandar com 6 votos a "sister" Emilly .



Quem você acha que deixa a casa nesta terça-feira, dia 7 de março? Emilly 80.00% Marinalva 0.00% Pedro 20.00%





