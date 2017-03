Você está: Notícias

Jornalismo

Repórter Record Investigação estreia nova temporada especial

Vcfaz.tv - Hoje, 18:13







Repórter Record Investigação estreia nova temporada especial (Divulgação) Repórter Record Investigação estreia nova temporada especial (Divulgação)

O Repórter Record investigação volta ao ar nesta segunda-feira, dia 6 de março, às 22h45, em uma temporada especial, em quatro edições que vão ao ar durante o mês de março. Sob o comando do apresentador Domingos Meirelles , o programa mostrará algumas das reportagens mais premiadas da Record TV . São trabalhos apresentados pela emissora que conquistaram o Prêmio Internacional Rei de Espanha, ExxonMobil (Esso), Petrobras, Anamatra de Direitos Humanos, dentre outros.



O programa de estreia terá a junção de duas reportagens especiais: “ Dr. Marcelo: O Diário do Inferno ”, que conta a trajetória de um médico que morreu salvando vidas na Cracolândia, em São Paulo, e “ Vidas sem Lar ”, que narra as dificuldades dos sem-teto na luta por moradia nas capitais do País. volta ao ar nesta segunda-feira, dia 6 de março, às 22h45, em uma temporada especial, em quatro edições que vão ao ar durante o mês de março. Sob o comando do apresentador, o programa mostrará algumas das reportagens mais premiadas da. São trabalhos apresentados pela emissora que conquistaram o Prêmio Internacional Rei de Espanha, ExxonMobil (Esso), Petrobras, Anamatra de Direitos Humanos, dentre outros.O programa de estreia terá a junção de duas reportagens especiais: “”, que conta a trajetória de um médico que morreu salvando vidas na Cracolândia, em São Paulo, e “”, que narra as dificuldades dos sem-teto na luta por moradia nas capitais do País.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).