Você está: Notícias

Dia Internacional da Mulher

Food Network apresenta programação especial no Dia Internacional da Mulher

robertoscalon - Hoje, 20:47







Luiza Hoffmann estrela programa no Food Network (Divulgação/Food Network) Luiza Hoffmann estrela programa no Food Network (Divulgação/Food Network)



Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Food Network apresenta na próxima quarta (08), a partir de 12h30. Homenageando todas do sexo feminino, o canal traz na programação especial, "Sabores da Itália" onde a carismática chef italiana reúne todas as mulheres de sua família para uma tarde de histórias com comidas de dar água na boca, como uma deliciosa tortinha de avelãs com chocolate, bruschettas de queijo gorgonzola com mel, pãezinhos de pancetta e, tudo isso regado a uma variedade de chás.



"Bizu" participa do especial com dois episódios, às 12h55 e 13h08, onde Luiza Hoffmann explora dois ingredientes tipicamente brasileiros: a cachaça e o azeite de dendê. Neles a chef produz receitas de sabor marcante como arroz carreteiro com linguiça embriagada, bobó de camarão e abacaxi grelhado com raspadinha de cachaça.



Em "Giada em Casa" , que vai ao ar às 13h20, Giada convida algumas amigas para uma tarde de diversão. O cardápio colorido de alabote assado com salada de ervilha e hortelã, pudim de pão com tomate e manjericão e drinques de blueberry e tomilho é a forma perfeita de celebrar a data "Duelo com Bobby Flay" , às 13h45, apresenta as chefs Natasha Pogrebinsky e Esther Choi, que promovem um ataque culinário para convencer Marc Murphy e Katie Lee, de que elas têm o que é preciso para derrotar Bobby Flay.



E às 14h10, em "Duelo de Receitas" , o chef desafia a jamaicana Sheron Chin-Barnes, famosa por seu peixe frito à Escovitch – prato registrado de seu restaurante: Mo-Bay. Sheron está acostumada a ser a mulher no comando, mas Bobby Flay irá para o norte de Manhattan atrás de uma versão inovadora desse prato.



Programação Especial do Dia Internacional da Mulher no dia 08 de março , a partir de 12h30 no Food Network. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, oapresenta na próxima quarta (08), a partir de 12h30. Homenageando todas do sexo feminino, o canal traz na programação especial,onde a carismática chef italiana reúne todas as mulheres de sua família para uma tarde de histórias com comidas de dar água na boca, como uma deliciosa tortinha de avelãs com chocolate, bruschettas de queijo gorgonzola com mel, pãezinhos de pancetta e, tudo isso regado a uma variedade de chás.participa do especial com dois episódios, às 12h55 e 13h08, onde Luiza Hoffmann explora dois ingredientes tipicamente brasileiros: a cachaça e o azeite de dendê. Neles a chef produz receitas de sabor marcante como arroz carreteiro com linguiça embriagada, bobó de camarão e abacaxi grelhado com raspadinha de cachaça.Em, que vai ao ar às 13h20, Giada convida algumas amigas para uma tarde de diversão. O cardápio colorido de alabote assado com salada de ervilha e hortelã, pudim de pão com tomate e manjericão e drinques de blueberry e tomilho é a forma perfeita de celebrar a data, às 13h45, apresenta as chefs Natasha Pogrebinsky e Esther Choi, que promovem um ataque culinário para convencer Marc Murphy e Katie Lee, de que elas têm o que é preciso para derrotar Bobby Flay.E às 14h10, em, o chef desafia a jamaicana Sheron Chin-Barnes, famosa por seu peixe frito à Escovitch – prato registrado de seu restaurante: Mo-Bay. Sheron está acostumada a ser a mulher no comando, mas Bobby Flay irá para o norte de Manhattan atrás de uma versão inovadora desse prato.Programação Especial do Dia Internacional da Mulher no dia, a partir de 12h30 no





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).