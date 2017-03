Você está: Notícias

Dia Internacional da Mulher

Crescimento dos movimentos feministas nas redes sociais é tema de especial do Futura

Cena do documentário "#EuVocêTodasNós" (Divulgação)



No Dia Internacional da Mulher (08), o canal Futura estreia o documentário #EuVocêTodasNós . O filme mostra o crescimento do feminismo com a utilização da internet e, principalmente, das redes sociais para mobilizar e sensibilizar pessoas em torno de causas da mulher. Dirigido pela jornalista e ativista feminista negra Ellen Paes e pelo cineasta Rafael Figueiredo, o documentário apresenta histórias de diferentes mulheres com diferentes visões do movimento, que contam como se engajaram com o ciberativismo.



Uma das personagens do filme, Lorena de Oliveira, se auto intitula três vezes invisível: é negra, mãe e lésbica. Porém, nas redes sociais, encontrou um ambiente onde podia desabafar e encontrar outras mulheres que passaram pelas mesmas situações que ela, participando também de campanhas onlines, como a #MeuPrimeiroAssédio – criada pelo projeto Think Olga. A campanha somou mais de 80 mil relatos e revelou um dado alarmante: a média de idade do primeiro assédio no Brasil é de 9,7 anos.



O documentário aborda temas como as diferenças entre os gêneros, a violência contra a mulher, o direito ao próprio corpo, entre outros assuntos que fazem parte da causa feminista. Participam do filme influenciadoras digitais como Lola Aronovich, do blog “Escreva Lola escreva”, e Jéssica Ipólito, dos blogs “Gorda e Sapatão” e “Blogueiras Negras”. Além disso, a trilha sonora é toda original, produzida pela Gomus Music Branding, com músicas de revelações do rap nacional feminino como Brisa Flow e Yas Werneck.



