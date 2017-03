Você está: Notícias

Dia Internacional da Mulher

Comedy Central comemora o Dia da Mulher com programação especial

robertoscalon - Hoje, 21:09







Amy Schumer é destaque no Comedy Central (Divulgação/CC) Amy Schumer é destaque no Comedy Central (Divulgação/CC)



No Dia Internacional da Mulher (08), o Comedy Central homenageia as mulheres da melhor maneira: deixando que tomem conta da programação. Durante todo o dia, o gênero feminino será protagonista em todos os aspectos. As vozes e atuações de todas as locuções, breaks comerciais e promos do canal serão feitas por mulheres, além, é claro, da exibição de uma programação especial com os melhores episódios, esquetes, stand-ups e lip syncs das maiores comediantes e personalidades femininas que você respeita: Amy Schumer, Anne Hathaway, as brasileiras, Mhel Marrer e Carol Zoccoli, entre muitas outras.



Das 8h da manhã ao meio dia, o Comedy Central exibirá maratonas de ‘ As Novas Aventuras de Christine ’ e ‘Batalha de Lip Sync’ (só com batalhas femininas). De tarde, uma seleção especial de filmes de comédia protagonizados por mulheres brinda o público com muitas risadas: ‘Encontro de Amor’, ‘O Casamento do Meu Melhor Amigo’, ‘Descobrindo o Amor’, ‘A Mentira’ e ‘ Professora Sem Classe’ , que estreia na programação do canal.



À noite, a partir das 23h10, o stand-up feminino invade a programação com o especial ‘Comedy Central Stand-Up – Mulheres do Comedy’ e, na sequência, ‘Stand-up Edição Limitada: Natasha Leggero ’ e ‘Stand-up Edição Limitada: Whitney Cummings ’. Já na madrugada do dia 9, às 2h20, a atriz e comediante Amy Schumer – que dispensa apresentações – chega com o especial ‘Amy Schumer: Mostly Sex Stuff ’ e, na sequencia, a homenagem às mulheres da comédia termina em grande estilo com uma maratona de seis episódios de ‘ Inside Amy Schumer ’.



