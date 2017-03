Você está: Notícias

Futebol

Esporte Interativo transmite quatro jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões

robertoscalon - Hoje, 21:38







Esporte Interativo transmite quatro jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões (Divulgação) Esporte Interativo transmite quatro jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões (Divulgação)



Esta semana reserva quatro jogos decisivos das oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA . Iremos conhecer os quatro primeiros times que estarão nas quartas de final do torneio. Na partida mais esperada da rodada, o Barcelona tem a missão de reverter um placar milagroso. O E sporte Interativo transmite todos os jogos, sendo três deles exclusivos.



Na terça (07), o Real Madrid vai à Itália, mais precisamente no estádio San Paolo, encarar o Napoli. Com uma vantagem de 3x1, o time dos brasileiros Casemiro e Marcelo, tenta sua classificação diante dos italianos. O EI MAXX transmite todos os lances, ao vivo e exclusivo, a partir das 16h45, com a narração de André Henning e os comentários de Zico e Vitor Sergio Rodrigues. No mesmo dia, também às 16h45, o EI MAXX 2 mostra, também de forma exclusiva, Arsenal x Bayern de Munique, direto do Emirates Stadium, em Londres. A narração fica por conta de Jorge Iggor e nos comentários Mauro Beting e Sávio.



Precisando reverter um placar de 4x0, o Barcelona vai com tudo pra cima do Paris Saint-Germain, na quarta-feira (08), às 16h45. O trio MSN (Messi, Suárez e Neymar) promete inspiração para ajudar o time catalão a realizar um “milagre” e conseguir a classificação. André Henning estará nessa, junto com Zico e Vitor Sergio Rodrigues, no EI MAXX. No mesmo dia e horário, Jorge Iggor, Mauro Betting e Sávio vão transmitir Borussia Dortmund x Benfica, no EI MAXX 2 , de forma exclusiva. Esta semana reserva quatro jogos decisivos das oitavas de final da. Iremos conhecer os quatro primeiros times que estarão nas quartas de final do torneio. Na partida mais esperada da rodada, o Barcelona tem a missão de reverter um placar milagroso. O Etransmite todos os jogos, sendo três deles exclusivos.Na terça (07), o Real Madrid vai à Itália, mais precisamente no estádio San Paolo, encarar o Napoli. Com uma vantagem de 3x1, o time dos brasileiros Casemiro e Marcelo, tenta sua classificação diante dos italianos. Otransmite todos os lances, ao vivo e exclusivo, a partir das 16h45, com a narração de André Henning e os comentários de Zico e Vitor Sergio Rodrigues. No mesmo dia, também às 16h45, omostra, também de forma exclusiva, Arsenal x Bayern de Munique, direto do Emirates Stadium, em Londres. A narração fica por conta de Jorge Iggor e nos comentários Mauro Beting e Sávio.Precisando reverter um placar de 4x0, o Barcelona vai com tudo pra cima do Paris Saint-Germain, na quarta-feira (08), às 16h45. O trio MSN (Messi, Suárez e Neymar) promete inspiração para ajudar o time catalão a realizar um “milagre” e conseguir a classificação. André Henning estará nessa, junto com Zico e Vitor Sergio Rodrigues, noNo mesmo dia e horário, Jorge Iggor, Mauro Betting e Sávio vão transmitir Borussia Dortmund x Benfica, no, de forma exclusiva.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).