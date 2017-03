Você está: Notícias

SES e SPI Filmbox firmam acordo para transmissão de canais no satélite NSS806

A SES , principal operadora de satélite do mundo, anunciou hoje que firmou um contrato de capacidade com duração de diversos anos com o Grupo SPI International/FILMBOX Channels , uma empresa global de mídia que opera mais de 30 canais de televisão, para dar força à expansão da empresa na América Latina e distribuir seus canais HD na região.



A SPI ampliará seu alcance na América Latina através da capacidade de banda C do NSS-806 , que cobre toda a região com um único feixe e é capaz de atingir cerca de 90% de todos os assinantes de televisão por assinatura na América do Sul. A SPI transmitirá seu conteúdo premium a operadoras de cabo e provedoras de DTH dos EUA, trazendo até 10 canais em HD à região: FightBox HD , FashionBox HD , DocuBox HD , Fast&FunBox HD , 360TuneBox HD , FilmBox Art House , Gametoon , NatureVision TV , Erox HD e Eroxxx HD .



O NSS-806 está localizado na excelente posição orbital de 47,5 graus a Oeste e foi um dos satélites-chave na transmissão dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro para o resto do mundo no ano passado. Os canais da SPI deverão passar posteriormente para o SES-14 , com lançamento programado para este ano, e que substituirá o NSS-806.



