Eurochannel passa a enviar sinal para as operadoras via satélite Intelsat 34

O canal de televisão por assinatura Eurochannel está de mudança. A partir deste mês as operadoras com contrato para distribuição do canal deverão reapontar suas antenas parabólicas para um novo satélite.



O Eurochannel passará a usar apenas o satélite Intelsat 34 para distribuir seu sinal para as operadoras em toda a América Latina. Outra novidade é a adoção do formato Mpeg-4 que permite melhor qualidade de imagem com menos uso de banda satelital.



As operadoras que recebem o canal através do satélite Intelsat 21 terão até o dia 27 de março para mudar suas antenas para o novo satélite.



