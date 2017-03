Você está: Notícias

Cartoon Network é líder na TV paga entre crianças por dois anos consecutivos

O Cartoon Network foi o canal de TV por assinatura mais visto entre crianças de 4 a 11 anos pelos últimos 24 meses consecutivos (2 anos), de acordo com informações do IBOPE . Entre os meninos desta faixa etária, o canal mantém a sua liderança na TV por assinatura no Brasil por cinco anos consecutivos.



O sucesso se estende também pela América Latina . O Cartoon Network se consagra como líder de audiência, contabilizando 36 meses consecutivos como o mais assistido pelas crianças de 4 a 11 anos com TV por assinatura. foi o canal de TV por assinatura mais visto entre crianças de 4 a 11 anos pelos últimos 24 meses consecutivos (2 anos), de acordo com informações do. Entre os meninos desta faixa etária, o canal mantém a sua liderança na TV por assinatura no Brasil por cinco anos consecutivos.O sucesso se estende também pela. O Cartoon Network se consagra como líder de audiência, contabilizandoconsecutivos como o mais assistido pelas crianças de 4 a 11 anos com TV por assinatura.





