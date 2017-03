Você está: Notícias

Dia Internacional da Mulher

Canal Bis comemora o Dia da Mulher com shows inéditos de Beyoncé e Alicia Keys

Beyoncé estrela especial no canal Bis (Divulgação/Bis) Beyoncé estrela especial no canal Bis (Divulgação/Bis)



No Dia Internacional da Mulher (08), o canal Bis celebra a data com uma programação especial. Serão, ao todo, 10 horas de shows e documentários sobre a vida e a obra de ícones femininos da história da música. Mulheres inspiradoras como Beyoncé, Alicia Keys, Nina Simone e Madonna fazem parte da homenagem.



Às 14h vai ao ar "Nina Simone: Live At Montreux" que apresenta grande parte do seu show em 1976. Provocadora e única, nesse especial ela canta músicas como “Little Girl Blue”, “I Wish I Knew (How It Would Feel to be Free)”, “Stars” e “Feelings”. Já às 15h vai ao ar "Diana Ross: Live in Central Park" , show histórico da cantora americana e ícone de soul, pop, R&B e jazz no Central Park, em Nova York. Confira sucessos como “Ain’t No Mountain High Enough”, “I’m Coming Out” e “All For One”.



"Bis Docs - Elza Soares – O Gingado da Nêga" vai ao ar às 16h30 e mostra a incrível cantora e compositora Elza Soares falando sobre sua história, carreira, casamento, ídolos. Entre os entrevistados, além de amigos, famosos admiradores como Pedro Bial, Lobão, Jorge Aragão, Negra Lee e outros. Seguido de "Momento Palco - Divas MPB" , às 17h30, série apresentada por Guilherme Guedes resgata e comenta performances de DVDs. Nesse episódio dedicado à nova geração de artistas femininas da Música Popular Brasileira, mulheres como Pitty, Maria Gadú, Céu e Vanessa Da Matta.



Às 18h30 é a vez de "Madonna Confessions Tour" , de 2006, é a sétima turnê de Madonna e uma de suas maiores até hoje. Ícone feminino de uma geração, ela mostra por que é considerada uma das maiores cantoras, dançarinas e produtoras musicais dos últimos tempos. Veja sucessos como “Like A Virgin”, “Forbidden Love”, “Lucky Star” e “Like It Or Not”.



O show inédito "Beyoncé: Queen B" vai ao ar às 20h. Artista da década segundo a Billboard, Beyoncé reescreve diariamente o que uma mulher negra é capaz de fazer na indústria da música. Esse especial inédito revela sua vida e carreira desde os tempos com o grupo Destiny's Child aos dias de hoje. Inclui entrevistas e depoimentos de jornalistas e personalidades, além de trechos de performances e imagens de arquivo.



Outra apresentação inédita é "Alicia Keys: Here In Times Square" , às 21h. Alicia Keys, cantora, ativista e ícone da música parou a Times Square em um show histórico que reuniu os seus maiores sucessos e contou com grandes participações como a do rapper Jay Z. Confira sucessos e homenagens a grandes artistas como Bob Marley com “War” e John Lennon com “Imagine”.



Finalizando o especial, às 22h30, vai ao ar "Adele Live at the Royal Albert Hall" . Registro histórico da cantora britânica Adele no Royal Albert Hall, em Londres. O setlist inclui músicas como “Make You Feel My Love” e “Hometown Glory” de “19”, o bem-sucedido álbum de estreia da cantora, e inúmeros hits do álbum “21”, como “Someone Like You” e “Rolling In The Deep”. Adele é cantora, compositora e toca diversos instrumentos, além de acumular prêmios como Grammy Awards, Brit Awards, Golden Globe e Oscar e a nomeação de “Artista Revelação” de 2008 pela BBC.



