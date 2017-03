Você está: Notícias

Mulher de Fases

Abril: Lifetime reprisa série nacional exibida pela HBO

Elisa Volpatto estrela "Mulher de Fases" (Divulgação/Lifetime)



Em abril, o canal Lifetime estreia a série brasileira "Mulher de Fases" . A produção já exibida pela HBO em 2011, foi produzida em conjunto com a produtora independente Casa de Cinema, foi toda filmada na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.



"Mulher de Fases" segue as aventuras de Graça (Elisa Volpatto), uma corretora de imóveis que, depois de seu divórcio, está em busca do homem ideal para refazer sua vida. A diversão começa quando a protagonista se transforma e muda sua personalidade dependendo do pretendente da vez. Em cada capítulo, Graça se relaciona com dois homens diferentes e muda sua personalidade e gostos conforme a ocasião; se transforma em poeta, esportista, passa a ser maníaca por limpeza, pratica "surf", se envolve na política, entre outras facetas.



Graça conta com a ajuda de sua fiel amiga e vizinha Selma (Antoniela Canto), mãe da menina Teresa (Julia Assis Brasil), que estão sempre ao seu lado, nas mais diversas situações e acompanham todas as suas mudanças de sua personalidade. Hilda (Mira Haar), mãe de Graça, desaprova as atitudes da filha e tenta fazer com que ela volte para o ex-marido Gilberto (Rodrigo Pandolfo), que marca território e tenta recuperar sua ex-mulher.



