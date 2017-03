Você está: Notícias

Abril: FOX exibe a volta dos episódios inéditos de "Prison Break"

Poster da quinta temporada de "Prison Break" (Divulgação/FOX) Poster da quinta temporada de "Prison Break" (Divulgação/FOX)



Em abril, o canal FOX traz a quinta temporada de "Prison Break" . A trama dará sequência aos eventos ocorridos até a quarta temporada, exibida em 2009. A produção volta a ser protagonizada por Dominic Purcell e Wentworth Miller que reprisam seus personagens, Lincoln Burrows e Michael Scofield.



Exibida entre 2005 e 2009, "Prison Break" girou em torno de dois irmãos, Lincoln e Michael. Quando Lincoln é condenado à morte pelo assassinato do irmão da Vice Presidente dos EUA, Michael elabora um plano para tirá-lo da cadeia. Para tanto, ele próprio comete um crime e é condenado a cumprir pena na mesma cadeia em que está o irmão. O problema é que a prisão de Lincoln ocorreu em função de uma conspiração. Seu pai Aldo (Anthony Denison) foi o responsável por vazar informações relacionadas à Company, um organização secreta que tem como objetivo estabelecer uma nova ordem no mundo. Para tentar chegar até Aldo, a Organização forjou provas para que Lincoln fosse condenado.



A série encerrou sua trama na quarta temporada, fechando as pontas soltas com "The Final Break" , um telefilme exibido em 2009. A nova temporada começa anos depois da suposta morte de Michael Scofield (Wentworth Miller). Sua ex-namorada Sara (Sarah Wayne Callies) seguiu sua vida com o filho que teve com ele, ao lado seu novo marido (Mark Feuerstein). Quando uma pista sugere que Michael talvez esteja vivo em uma prisão no Marrocos. Sara juntará forças com Lincoln para arquitetar uma nova e grande fuga.



