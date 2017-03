Você está: Notícias

Abril: Telecine Cult estreia novo filme de Pedro Almodóvar

"Julieta" é o grande destaque do Telecine Cult (Divulgação/Universal)



O VCFAZ.TV continua trazendo em primeira mão , as novidades da rede Telecine para abril. Um dos destaques do Telecine Cult é o mais recente filme de Pedro Almodóvar, "Julieta" . Dirigido pelo espanhol, Julieta é uma mulher de meia idade que está prestes a se mudar de Madri para Portugal, para acompanhar seu namorado. Entretanto, um encontro fortuito na rua com Beatriz, uma antiga amiga de sua filha Antía, faz com que Julieta repentinamente desista da mudança. Ela resolve se mudar para o antigo prédio em que vivia e lá começa a escrever uma carta relembrando o passado entre as duas. O longa-metragem estreia dia 22 de abril , às 22h.



No longa francês "Vida Selvagem" (dia 27 de abril , às 22h), um casal em sintonia, que ama natureza e a vida de liberdade, concorda em criar seus filhos longe da corrupção da sociedade do consumo. Um dia, no entanto, este relacionamento acaba, e a mulher vai embora, levando os filhos com ela. Após obter a guarda dos filhos, o homem se aproveita do tempo de visitas e foge com eles por 11 anos. Em "Como Você É" (dia 18 de abril , às 22h) traz uma releitura de uma relação entre três adolescentes, enquanto a trajetória da amizade é construída através das lembranças díspares revividas e desencadeadas por uma investigação da polícia.



O longa dinamarquês "O Amante da Rainha" (dia 29 de abril , às 22h) se passa no século XVIII. Caroline Mathilde é uma jovem britânica que se torna rainha da Dinamarca após se casar com o insano rei Christian VII. Em viagem pela Europa, a saúde mental do monarca piora a cada dia e um acompanhamento médico torna-se necessário, no caso o alemão Johann Struensee. Promovido a médico da corte, Struensee também se aproxima cada vez mais de Caroline e juntos assumem o poder do país e iniciam uma surpreendente reforma de inspiração iluminista.



Na comédia alemã "Kaminski E Eu" (dia 06 de abril , às 22h) , um jovem jornalista está escrevendo um artigo sobre o biografia do pintor Manuel Kaminski, um artista esquecido que vive sozinho nos Alpes. Para levantar sua carreira, ele tem o plano de publicar o livro, mas apenas quando Kaminski falecer, a fim de lucrar com as vendas. Em " Se Deus Quiser" (dia 20 de abril , às 20h10), Andrea reúne a família na sala para fazer um anúncio importante. A notícia cai como uma bomba na cabeça de seu pai, que é médico, ateu e autoritário: o filho quer entrar para o seminário e se tornar padre.



Baseado em fatos reais, "Uma Jornada Para Toda Vida" (dia 13 de abril , às 22h) narra a história de Robyn, uma jovem mulher que atravessou os desertos do oeste da Austrália com quatro camelos e seu fiel cão. No longa chinês "A Assassina" (dia 08 de abril , às 22h), durante a dinastia Tiang, uma assassina profissional é encarregada de matar um homem do governo, mas não consegue cumprir a tarefa quando o vê segurando um bebê recém-nascido. Punida por sua covardia, ela recebe a tarefa mais difícil de sua vida: matar o próprio primo, por quem é apaixonada, e com quem deveria se casar desde a adolescência.



