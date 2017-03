Você está: Notícias

RPC faz campanha para recuperar Asilo São Vicente de Paulo

Após um incêndio, em fevereiro deste ano, o Asilo São Vicente de Paulo , em Curitiba, perdeu parte da sua estrutura e equipamentos que eram usados principalmente na manutenção da entidade. Depois de apoiar a entidade com a ação “ Tempo de Natal ”, que incentivou a população a presentear as 160 moradoras, agora a RPC lançou a campanha " Ajude as vovozinhas do Asilo São Vicente de Paulo ", e convida o público a doar os materiais e ferramentas perdidos.



Para isso, disponibilizou no aplicativo “ Você na RPC ” (disponível para IOS e Android, no Google Play e na Apple Store) uma lista com todos os itens necessários. É preciso baixar o aplicativo e clicar no banner da campanha, depois basta selecionar os itens que deseja doar e preencher os dados pessoais. A lista também está disponível na sede da RPC (Rua Mamoré, 753 – Mercês), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h30, até o dia 17 de março.



