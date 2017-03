Você está: Notícias

A&E estreia a nova temporada de NCIS: LA

Com um episódio duplo de estreia, o canal A&E apresenta para toda a América Latina a oitava temporada de NCIS: Los Angeles , com o retorno dos agentes especiais Chris O’Donnell e LL Cool J , que continuam sua tarefa arriscada de capturar os criminosos mais perigosos de Los Angeles. A grande estreia ocorre no sábado, dia 18 de março, a partir das 22h25.



NCIS: Los Angeles é uma série dramática que mostra em detalhes os riscos assumidos por uma divisão de NCIS encarregada de prender criminosos perigosos e fugitivos que representam uma ameaça para a segurança da nação.



Ao assumir identidades falsas e utilizar a tecnologia mais avançada, esta equipe de agentes altamente capacitados trabalha de forma secreta, colocando suas vidas na linha de fogo para alcançar seus objetivos. O agente especial “G” Callen é um camaleão que se transforma em quem for preciso para se infiltrar no mundo do crime. Seu companheiro é o agente especial Sam Hanna, ex-oficial da Marinha dos EUA e que lutou no Afeganistão e no Iraque.



A equipe conta com a ajuda de Henrietta “Hetty” Lange, encarregada de supervisionar o pessoal e fornecer-lhes todas as ferramentas necessárias, desde as câmeras de micro-vigilância até os veículos. A agente especial Kensi Blye é a excepcionalmente brilhante filha de um oficial assassinado, e que vive para a adrenalina do trabalho secreto. Marty Deeks é um detetive secreto experiente da polícia de Los Angeles que foi recrutado por Hetty para a equipe. O operador de tecnologia Eric Beale domina todos os gadgets e computadores do Centro de Operações.



