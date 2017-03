Você está: Notícias

Nova temporada

"Globo Repórter" volta com viagem ao Líbano

robertoscalon - Ontem, 16:35







Bette Lucchese e a equipe passeiam pela histórica Baalbek (Divulgação/Globo) Bette Lucchese e a equipe passeiam pela histórica Baalbek (Divulgação/Globo)



Uma visita ao Líbano abre a temporada 2017 de "Globo Repórter" nesta sexta (10). Bette Lucchese, o editor Paulo Sampaio, o produtor Mahomed Saigg e o repórter cinematográfico Eduardo Torres envolvem os telespectadores em uma aventura surpreendente pela terra que nasceu das guerras e terremotos.



Bette Lucchese esperava encontrar um país arrasado pelos anos de guerra, mas o que descobriu foi uma terra em constante renascimento. O destino, inédito para o programa é um país pequeno, que equivale em extensão à metade de Sergipe, o menor estado brasileiro. Tem apenas 4,5 milhões de habitantes, sendo 12 mil brasileiros. No Brasil, o número de libaneses e descendentes é bem maior do que na terra natal. Quase o triplo da população de lá. Essa é a primeira vez de todos da equipe da Globo no Líbano. Os quatro partiram do Brasil para redescobrir o país, em uma viagem que durou 16 dias. E se surpreenderam com o que viram.



A equipe passeia pela histórica Baalbek, um dos maiores complexos de templos da antiguidade. Próximo dali, a catedral ortodoxa de São Jorge, uma igreja maronita e duas católicas são vizinhas da maior mesquita do Líbano. Bette Lucchese visita ainda um gigantesco labirinto de cavernas e passeia pela gruta de Jeita, a oitava maravilha do mundo para os libaneses, uma grande obra de arte esculpida pela natureza. São duas grutas interligadas e há seis anos uma expedição descobriu uma nova galeria, a 33 metros de profundidade. “



Num passeio pelas feiras, Bette mostra que os alimentos à venda são quase todos orgânicos, chegam fresquinhos da fazenda. É o caso do suco de romã e do mel, que eles extraem na hora. Apresentam um ovo de avestruz, que de tão grande pode ser comido por 12 pessoas, e as águas de flores do Líbano, muito usada como calda em sobremesas, nos cafés e nos chás. O programa termina com uma visita a um campo de refugiados. Os libaneses, que no passado já se refugiaram na Síria, agora recebem os vizinhos devastados por uma guerra que já dura seis anos.



