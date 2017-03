Você está: Notícias

Conexão Models

Reality show de modelos da RedeTV! ganha nova edição

robertoscalon - Ontem, 16:52







Renata Kuerten apresenta "Conexão Models" (Divulgação/RedeTV!) Renata Kuerten apresenta "Conexão Models" (Divulgação/RedeTV!)



Dando sequência ao período de estreias na RedeTV!, o programa "Conexão Models" lança sua nova temporada neste domingo (12). Sob o comando da modelo Renata Kuerten, o dominical promete trazer ainda mais diversão e adrenalina com novos games e disputas de tirar o fôlego, além de dar continuidade ao reality show que fez sucesso em todo o país ao longo de 2016.



Superando as expectativas da última edição, o programa – que é uma parceira da RedeTV! com a Mega Model, uma das maiores agências de modelos do Brasil – acompanhará o dia a dia, os desafios e a evolução de catorze participantes em busca da carreira como top model. Os telespectadores da atração poderão conhecer de perto a rotina de modelos em início de carreira, acompanhando castings, eventos e sessões de fotos das belas.



Os detalhes do convívio das participantes, bem como seus cuidados com a alimentação e o corpo também serão exibidos pelo reality, que terá como palco uma luxuosa casa localizada na Zona Sul de São Paulo. A cada domingo, a casa das modelos estará de portas abertas para personalidades do mundo da moda, celebridades, produtores e influencers. Eles irão conviver e compartilhar experiências com as integrantes, que precisarão ter muito foco e disciplina para estrelar as marcas mais famosas do mundo.



Com apresentação de Renata Kuerten, o ‘Conexão Models’ estreia dia 12 de março , às 18h30, pela RedeTV! Dando sequência ao período de estreias nao programalança sua nova temporada neste domingo (12). Sob o comando da modelo Renata Kuerten, o dominical promete trazer ainda mais diversão e adrenalina com novos games e disputas de tirar o fôlego, além de dar continuidade ao reality show que fez sucesso em todo o país ao longo de 2016.Superando as expectativas da última edição, o programa – que é uma parceira dacom a Mega Model, uma das maiores agências de modelos do Brasil – acompanhará o dia a dia, os desafios e a evolução de catorze participantes em busca da carreira como top model. Os telespectadores da atração poderão conhecer de perto a rotina de modelos em início de carreira, acompanhando castings, eventos e sessões de fotos das belas.Os detalhes do convívio das participantes, bem como seus cuidados com a alimentação e o corpo também serão exibidos pelo reality, que terá como palco uma luxuosa casa localizada na Zona Sul de São Paulo. A cada domingo, a casa das modelos estará de portas abertas para personalidades do mundo da moda, celebridades, produtores e influencers. Eles irão conviver e compartilhar experiências com as integrantes, que precisarão ter muito foco e disciplina para estrelar as marcas mais famosas do mundo.Com apresentação de Renata Kuerten, oestreia dia, às 18h30, pela





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).