A Vida entre Pinguins

Trabalho de salvamento de pinguins é destaque de novo programa do Animal Planet

robertoscalon - Ontem, 17:17







"A Vida entre Pinguins" estreia no Animal Planet (Divulgação/Animal Planet) "A Vida entre Pinguins" estreia no Animal Planet (Divulgação/Animal Planet)



A partir de domingo (12), o Animal Planet documenta os esforços empreendidos pela SANCCOB (Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds – Fundação Sul-Africana de Proteção a Aves Costeiras, em tradução livre), organização que acolhe e recupera centenas de aves por ano, com a estreia da série "A Vida Entre Pinguins" .



Em oito episódios de meia hora, sendo dois exibidos em sequência, a atração registra a rotina de veterinários e voluntários que trabalham para reverterem a situação alarmante dos pinguins nativos da África do Sul: em apenas 100 anos, a população da espécie teve queda de mais de 90%, em razão do desiquilíbrio ambiental que anulou os limites entre os habitats de pinguins selvagens e as cidades.



A SANCCOB atua em diversas frentes: resgate de animais adultos, filhotes e ovos, recuperação de animais feridos, e cuidados permanentes com aqueles que moram na Fundação. Todos no centro de resgate estão a postos para emergências que acontecem a qualquer hora: cirurgias, exames sofisticados e até brigas que eventualmente acontecem entre os animais. O atenção é ininterrupta.



Entre as atividades da Fundação estão as rondas feitas por guardiões: três vezes por semana, equipes percorrem as áreas urbanas normalmente escolhidas por pinguins para seus ninhos e recolhem os animais – adultos são levados a locais seguros; filhotes e feridos vão para o abrigo. Com a perda do habitat, pinguins fazem ninhos em locais perigosos, como beira de estradas e quintais de residências; não é raro que sejam atacados por animais domésticos ou atropelados.



