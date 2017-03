Você está: Notícias

Nova série

Rivalidade entre Bette Davis e Joan Crawford é tema de "Feud", nova série do FOX 1

robertoscalon - Ontem, 17:34







Jessica Lange e Susan Sarandon em "Feud" (Divulgação/FOX) Jessica Lange e Susan Sarandon em "Feud" (Divulgação/FOX)



Neste domingo (12), o canal FOX 1 estreia a nova série de Ryan Murphy. "Feud" é uma série em formato de antologia, com uma história diferente a cada temporada, que mostra os maiores duelos da história. A primeira temporada, intitulada de “Feud: Bette e Joan" é protagonizada por Jessica Lange e Susan Sarandon e com as atuações especiais de Catherine Zeta-Jones, Sarah Paulson e Kathy Bates. O elenco se completa com Alfred Molina, Stanley Tucci, Judy Davis, Jackie Hoffman e Alison Wright.



A série relata a lendária rivalidade entre as divas Joan Crawford (Lange) e Bette Davis (Sarandon) durante e depois da filmagem do thriller de 1962 nominado ao Oscar" O Que Aconteceu Com Baby Jane?" e explora como suportaram a discriminação por sua idade, sexismo e misoginia, enquanto lutavam para manter sucesso e fama ao final de suas carreiras.



A série já tem uma segunda temporada confirmada que irá contar a história do casamento do Príncipe Charles e a Princesa Diana, que estreará em 2018. “Feud” estreia em 12 de março , às 22h no FOX 1 . Terá 10 episódios de 1 hora de duração. A série estará disponível no acesso Premium do APP da FOX . Neste domingo (12), o canalestreia a nova série de Ryan Murphy.é uma série em formato de antologia, com uma história diferente a cada temporada, que mostra os maiores duelos da história. A primeira temporada, intitulada deé protagonizada por Jessica Lange e Susan Sarandon e com as atuações especiais de Catherine Zeta-Jones, Sarah Paulson e Kathy Bates. O elenco se completa com Alfred Molina, Stanley Tucci, Judy Davis, Jackie Hoffman e Alison Wright.A série relata a lendária rivalidade entre as divas Joan Crawford (Lange) e Bette Davis (Sarandon) durante e depois da filmagem do thriller de 1962 nominado ao Oscar" O Que Aconteceu Com Baby Jane?" e explora como suportaram a discriminação por sua idade, sexismo e misoginia, enquanto lutavam para manter sucesso e fama ao final de suas carreiras.A série já tem uma segunda temporada confirmada que irá contar a história do casamento do Príncipe Charles e a Princesa Diana, que estreará em 2018.estreia em, às 22h no. Terá 10 episódios de 1 hora de duração. A série estará disponível no acesso Premium do APP da





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).