HBO divulga talk show com Gregório Duvivier

A HBO Latin America anunciou hoje (09) na Rio Content Market , 14 novos programas produzidos no Brasil, um número sem precedentes para o grupo no país. Serão sete séries de não-ficção, dois documentários, quatro séries de ficção e o primeiro talk show brasileiro da HBO , apresentado pelo comediante Gregório Duvivier.



Entre as novas produções anunciadas pela HBO está o seu primeiro talk show brasileiro: "Projeto Gregório Duvivier" será um programa semanal com 30 minutos de duração apresentado pelo comediante e ator Gregório Duvivier, conhecido pelo seu trabalho no grupo de comédia “Porta dos Fundos”. Além de ser um formato novo e original na HBO para o Brasil, é um espaço sem censura para os comentários afiados e bem-humorados de Duvivier sobre as espinhosas notícias políticas, sociais e sobre outros assuntos que afetam os brasileiros atualmente. É a primeira vez que Gregório Duvivier será apresentador e comentarista na televisão, no estilo do aclamado John Oliver.



