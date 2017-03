Você está: Notícias

Novas séries

HBO anuncia minissérie sobre Santos Dumont e mais séries de ficção

robertoscalon - Ontem, 19:45







Bruna Lombardi em "A Vida Secreta dos Casais" (Divulgação/HBO) Bruna Lombardi em "A Vida Secreta dos Casais" (Divulgação/HBO)



A HBO Latin America anunciou hoje (09) na Rio Content Market , 14 novos programas produzidos no Brasil, um número sem precedentes para o grupo no país. Serão sete séries de não-ficção, dois documentários, quatro séries de ficção e o primeiro talk show brasileiro da HBO , apresentado pelo comediante Gregório Duvivier. Este é o maior número de produções brasileiras anunciadas de uma vez na história da HBO Latin America , que já conta com uma maior variedade de gêneros: drama, mistério, documentário, série de não-ficção, animação, biografia, comédia, e talk show.



As novas produções da HBO incluem quatro séries dramática como "Santos=Dumont" é a primeira coprodução de uma minissérie histórica, baseada na vida e na época do pioneiro da aviação brasileira, Alberto Santos Dumont, que personificou o glamour da virada do século 20 e a façanha de ter sido o primeiro ser humano a voar em um avião. A direção será de Estevão Ciavatta, que também dirigiu a série exclusiva da HBO , “Preamar ”.



Criada por Bruna Lombardi e dirigida por Carlos Alberto Riccelli, "A Vida Secreta dos Casais” , acompanha uma sexóloga, que é dona de um instituto de terapias alternativas. Por causa de sua relação com um paciente, ela passa a ser investigada e terá que se proteger de uma série de ataques, tentando manter seus segredos enquanto luta para desvendar um grande mistério.



Foram anunciadas também a terceira temporada de "Psi" ( "O Hipnotizador" . anunciou hoje (09) na, 14 novos programas produzidos no Brasil, um número sem precedentes para o grupo no país. Serão sete séries de não-ficção, dois documentários, quatro séries de ficção e o primeirobrasileiro da, apresentado pelo comediante Gregório Duvivier. Este é o maior número de produções brasileiras anunciadas de uma vez na história da, que já conta com uma maior variedade de gêneros: drama, mistério, documentário, série de não-ficção, animação, biografia, comédia, e talk show.As novas produções daincluem quatro séries dramática comoé a primeira coprodução de uma minissérie histórica, baseada na vida e na época do pioneiro da aviação brasileira, Alberto Santos Dumont, que personificou o glamour da virada do século 20 e a façanha de ter sido o primeiro ser humano a voar em um avião. A direção será de Estevão Ciavatta, que também dirigiu a série exclusiva da”.Criada por Bruna Lombardi e dirigida por Carlos Alberto Riccelli,, acompanha uma sexóloga, que é dona de um instituto de terapias alternativas. Por causa de sua relação com um paciente, ela passa a ser investigada e terá que se proteger de uma série de ataques, tentando manter seus segredos enquanto luta para desvendar um grande mistério.Foram anunciadas também a terceira temporada de que estreia em abril ) e a segunda temporada de





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).