Novidades

HBO inicia a produção de nove projetos documentais

robertoscalon - Ontem, 19:53







Diretores e produtores responsáveis pelas novidades da HBO na Rio Content Market (Divulgação/HBO) Diretores e produtores responsáveis pelas novidades da HBO na Rio Content Market (Divulgação/HBO)



A HBO Latin America anunciou hoje (09) na Rio Content Market , 14 novos programas produzidos no Brasil, um número sem precedentes para o grupo no país. Serão sete séries de não-ficção, dois documentários, quatro séries de ficção e o primeiro talk show brasileiro da HBO , apresentado pelo comediante Gregório Duvivier. Este é o maior número de produções brasileiras anunciadas de uma vez na história da HBO Latin America , que já conta com uma maior variedade de gêneros: drama, mistério, documentário, série de não-ficção, animação, biografia, comédia, e talk show.



Os documentários de longa-metragem "Ópera Aberta" e "Primeiro Bailarino" serão exibidos com exclusividade nos canais da HBO/MAX . "Ópera Aberta – Os Pescadores de Pérolas" acompanha o diretor Fernando Meirelles, indicado ao Oscar® por “Cidade de Deus”, durante o seu mergulho em um território desconhecido ao aceitar o convite para dirigir a ópera “Os Pescadores de Pérolas” , do compositor francês Georges Bizet, no Teatro da Paz, em Belém. Já "Primeiro Bailarino" conta a trajetória de Thiago Soares e acompanha os bastidores de seus ensaios em Londres enquanto ele se prepara para voltar ao seu Rio de Janeiro para a apresentação mais desafiadora da sua carreira até hoje.



Em formato de série, estreiam "Fora do Armário" que revelam o que acontece depois que uma pessoa “sai do armário” e expõe sua orientação e identidade sexual; "Milton – Pelo Mundo (Intimidade e Poesia)" é um perfil sem censura do famoso cantor e compositor Milton Nascimento; "O Nome Dela é Gal" é uma biografia em quatro episódios de Gal Costa, que conta a sua carreira, do seu humilde início cantando nas ruas de Salvador até a sua transformação em um ícone da música e da cultura; "Outros Tempos - Velhos" é um retrato impactante do que significa envelhecer no século 21 no Brasil.



