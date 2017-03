Você está: Notícias

Filmes

"Caça-Fantasmas" e "Tô Ryca" estreiam neste sábado na HBO e Telecine

Vcfaz.tv - Ontem, 22:08







HBO e Telecine estreiam remake e comédia nacional (Divulgação) HBO e Telecine estreiam remake e comédia nacional (Divulgação)

Os canais de televisão por assinatura HBO e Telecine Premium prometem muita diversão para este sábado, dia 11 de março.



A nova versão de " Caça-Fantasmas " estreia às 22h na HBO . A produção é estrelada por Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones e Chris Hemsworth. Atualmente uma respeitada professora da Universidade de Columbia, Erin Gilbert escreveu anos atrás um livro sobre a existência de fantasmas em parceria com a colega Abby Yates. A obra, que nunca foi levada a sério, é descoberta por seus pares acadêmicos e Erin perde o emprego. Quando Patty Tolan, funcionária do metrô de Nova York, presencia estranhos eventos no subterrâneo, Erin, Abby e Jillian Holtzmann se unem e partem para a ação pela salvação da cidade e do mundo.



Samantha Schmütz, Marcelo Adnet, Katiuscia Canoro e Marcus Majella estrelam a comédia " Tô Ryca " destaque das 22h no Telecine Premium . Selminha tem a chance de ficar rica ao descobrir uma herança. Mas para conseguir a grana, ela terá que cumprir um desafio: gastar R$ 30 milhões em 30 dias, sem acumular nada e nem contar para ninguém. Os canais de televisão por assinaturaprometem muita diversão para este sábado, dia 11 de março.A nova versão de "" estreia às 22h na. A produção é estrelada por Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones e Chris Hemsworth. Atualmente uma respeitada professora da Universidade de Columbia, Erin Gilbert escreveu anos atrás um livro sobre a existência de fantasmas em parceria com a colega Abby Yates. A obra, que nunca foi levada a sério, é descoberta por seus pares acadêmicos e Erin perde o emprego. Quando Patty Tolan, funcionária do metrô de Nova York, presencia estranhos eventos no subterrâneo, Erin, Abby e Jillian Holtzmann se unem e partem para a ação pela salvação da cidade e do mundo.Samantha Schmütz, Marcelo Adnet, Katiuscia Canoro e Marcus Majella estrelam a comédia "" destaque das 22h no. Selminha tem a chance de ficar rica ao descobrir uma herança. Mas para conseguir a grana, ela terá que cumprir um desafio: gastar R$ 30 milhões em 30 dias, sem acumular nada e nem contar para ninguém.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)



Qual a estreia mais aguardada para este sábado, dia 11/3? Caça-Fantasmas (HBO) 60.00% Tô Ryca (Telecine Premium) 40.00%





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).