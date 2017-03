Você está: Notícias

Sétima temporada

Nova temporada de Game of Thrones já tem data de estreia. Descubra!

Vcfaz.tv - Ontem, 22:25











Nova temporada de Game of Thrones já tem data de estreia. Descubra! (Divulgação)

A HBO anunciou hoje, por meio de uma transmissão ao vivo via rede social, a data de estreia da tão esperada nova temporada da série original Game of Thrones : será no dia 16 de julho . Os episódios inéditos vão ar aos domingos no canal HBO.



Game of Thrones é estrelada pelo ganhador do Emmy® e do Globo de Ouro® Peter Dinklage no papel de Tyrion Lannister, por Nikolaj Coster-Waldau como Jaime Lannister, Lena Headey como Cersei Lannister, Emilia Clarke como Daenerys Targaryen, Aidan Gillen como Petyr “Littlefinger” Baelish, Diana Rigg como Lady Olenna Tyrell, Sophie Turner como Sansa Stark e Maisie Williams como Arya Stark, entre outros atores.



Baseada nos livros best-sellers escritos por George R.R. Martin , esta série de ficção de enorme sucesso relata uma batalha épica pelo poder no vasto e violento reino de Westeros. Game of Thrones, ganhadora do Emmy® e do Globo de Ouro®, tem produção executiva de David Benioff, D.B. Weiss, Carolyn Strauss, Frank Doelger e Bernadette Caulfield. anunciou hoje, por meio de uma transmissão ao vivo via rede social, a data de estreia da tão esperada nova temporada da série original: será no dia. Os episódios inéditos vão ar aos domingos no canal HBO.é estrelada pelo ganhador do Emmy® e do Globo de Ouro® Peter Dinklage no papel de Tyrion Lannister, por Nikolaj Coster-Waldau como Jaime Lannister, Lena Headey como Cersei Lannister, Emilia Clarke como Daenerys Targaryen, Aidan Gillen como Petyr “Littlefinger” Baelish, Diana Rigg como Lady Olenna Tyrell, Sophie Turner como Sansa Stark e Maisie Williams como Arya Stark, entre outros atores.Baseada nos livros best-sellers escritos por, esta série de ficção de enorme sucesso relata uma batalha épica pelo poder no vasto e violento reino de Westeros. Game of Thrones, ganhadora do Emmy® e do Globo de Ouro®, tem produção executiva de David Benioff, D.B. Weiss, Carolyn Strauss, Frank Doelger e Bernadette Caulfield.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).