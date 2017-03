Você está: Notícias

Crianças

Nickelodeon estreia a série latina "Heidi – Bem-Vinda à Casa"

robertoscalon - Hoje, 15:14







"Heidi – Bem-Vinda à Casa’" estreia na Nick (Divulgação/Nick) "Heidi – Bem-Vinda à Casa’" estreia na Nick (Divulgação/Nick)



"Heidi – Bem-Vinda à Casa" é a nova série do canal Nickelodeon . A série gravada na Argentina conta a história de uma garota encantadora que vive no campo com seu avô, seu melhor amigo e seus animais até que um dia, sua tia Dete leva a sobrinha para viver na cidade. Heidi terá como objetivo fazer com que Clara Sesemann, uma menina muito triste, sorria novamente. Clara perdeu sua alegria desde que sua mãe deixou a mansão



A nova série terá como cenário, além dos estúdios do canal, a beleza natural dos lagos e das montanhas da Patagônia Argentina. A história convida a audiência a viver no fantástico mundo de Heidi – versão moderna de um clássico que traz muito humor, música e uma estética que promete impactar.



