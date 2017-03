Você está: Notícias

Disney Channel estreia série original "O11ZE"

robertoscalon - Ontem, 15:34







Nesta segunda (13), o Disney Channel estreia a produção latinoamericana "O11ZE" . A série narra a história de Gabo Moreti, um adolescente de dezesseis anos que mora com sua avó Amélia, num vilarejo chamado Álamo Seco.A grande paixão de Gabo é o futebol.



Sua grande habilidade futebolística não passa despercebida por Francisco, treinador da equipe de futebol da renomada escola esportiva IAD (Instituto Acadêmico Esportivo), que resolve dar ao garoto uma bolsa de estudos. Gabo começa a sua aventura com uma viagem a Buenos Aires, para morar na república da escola. Seu sonho é virar um grande jogador, porém, o que ele não sabe é que, durante esse percurso, o destino fará com que ele também descubra os segredos de sua familia.



O IAD é um exigente centro educacional, com o objetivo de potencializar as melhores aptidões de cada aluno, tanto as acadêmicas como as esportivas. O Instituto possui um alto nível em termos de pesquisa tecnológico-esportiva e, graças a isso, podem realizar estudos sofisticados que sustentam a carreira esportiva de todos seus alunos.



Lar dos “Falcões Dourados”, o melhor time estudantil de futebol, o IAD sofreu um revés inesperado: a maioria dos integrantes da equipe abandonou a instituição para frequentar outras escolas ou se juntar às divisões inferiores de equipes profissionais. Gabo é a chave para rearmar a equipe, porém, Lourenço, que é o atacante estrela e o único dos jogadores originais que permance no Instituto, não gosta dele. Ainda que Gabo tenha que afrontar numerosos desafios no IAD, ele não estará sozinho, pois conta com o apoio de seus amigos Ricky e Dedé.

Ao longo da história, Gabo irá adquirir as habilidades necessárias para se consolidar como um ótimo líder para o grupo. Irá conhecer o sucesso e o fracasso.



