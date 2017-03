Você está: Notícias

MTV estreia novos episódios de "Ridiculousness"

robertoscalon - Ontem, 15:52







Apresentadores de "Ridiculousness" (Divulgação/MTV)



A atração internacional "Ridiculousness" chega à oitava temporada na MTV. Rob Dyrdek e seus convidados apresentam os vídeos mais absurdos e hilariantes da Internet.



O programa promete entregar à audiência boas risadas do início ao fim de cada episódio, com a exibição dos vídeos virais mais divertidos, bizarros, ridículos e non-sense selecionados pela MTV . Juntos, os apresentadores irão assistir, analisar, comentar, trolar e dar muita risada das situações apresentadas, como amigos reunidos no sofá de casa. Além deles, alguns episódios receberão celebridades convidadas para a formação de uma turma.



