Abril: Universal estreia nova temporada de série com Jennifer Lopez

Em abril, o canal Universal estreia a segunda temporada da série "Shades of Blue" , estrelada por Jennifer Lopez, Ray Liotta e Warren Kole.



A produção traz a história de uma policial de Nova York e mãe solteira, Harlee Santos (Jennifer Lopez), que acaba entrando para um grupo de policias corruptos, aceitando subornos usados para dar uma vida melhor à sua filha. Mas, quando ela é desmascarada pelo FBI e forçada a delatar os policias do grupo corrupto ao qual pertence, terá que caminhar sob a linha tênue entre amor, lealdade, honra e traição em nome do futuro de sua filha.



Na nova temporada Harlee e Wozniak (Ray Liotta) tentarão colocar suas vidas em ordem após as traições da primeira temporada. Agora que o segredo de Harlee já está revelado, ela e Wozniak precisam continuar trabalhando juntos, mesmo sem um confirar no outro. Já o agente Stahl (Warren Kole) não vai medir esforços para controlar Wozniak. Mas o policiais tem uma carta na manga que pode complicar a vida do agente do FBI. Os dois vão usar essas informações para chantagear um ao outro.



A 2ª temporada de "Shades of Blue" estreia dia 06 de abril , às 23h no canal Universal.



