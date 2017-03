Você está: Notícias

"Food Network Star: A Próxima Estrela" revela talento da cozinha em nova temporada

Alton Brown e Giada De Laurentiis estrelam ""Food Network Star: A Próxima Estrela" (Divulgação/Food Network) Alton Brown e Giada De Laurentiis estrelam ""Food Network Star: A Próxima Estrela" (Divulgação/Food Network)



Na próxima quarta (15), "Food Network Star: A Próxima Estrela" ganha nova temporada. Apresentado pelos chefs Bobby Flay, Giada De Laurentiis e o ator Alton Brown, o programa reúne aspirantes à chef-apresentador em uma deliciosa competição, onde o ganhador passa a integrar o time de estrelas do canal.



Doze participantes possuem a incrível missão de produzir um vídeo, de 30 minutos, para um festival gastronômico, onde servirão um prato que demonstre um pouco de sua personalidade culinária. Ao lado dos jurados, as apresentações e comidas serão também julgados pelos executivos do canal: Bob Tuschman e Susie Fogelson, acompanhados por J.D. Heyman (da revista People), que ao final mandarão três concorrentes de volta para casa. O ganhador assina um contrato com o canal e, ganha uma série no FoodNetwork.com, além de uma reportagem especial na revista do canal, Food Network Magazine.



