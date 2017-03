Você está: Notícias

Premiação

Nick exibe a edição 2017 do Kids' Choice Awards

robertoscalon - Hoje, 16:12







John Cena na premiação Kids' Choice Awards (Divulgação/Nickelodeon) John Cena na premiação Kids' Choice Awards (Divulgação/Nickelodeon)



Celebrando os favoritos de crianças e adolescentes no mundo do cinema, televisão, música e cultura pop em geral, a Nickelodeon exibe a premiação "Kids' Choice Awards" .



Apresentado por John Cena, a cerimônia incluem uma extensa lista de estrelas mundiais como Henry Cavill, Daya, Chris Evans, Idris Elba, Megan Fox, Kevin Hart, Scarlett Johansson, Dwayne Johnson, Felicity Jones, Leslie Jones, Anna Kendrick, Bruno Mars, Melissa McCarthy, JoJo Siwa, The Chainsmokers, Justin Timberlake, Twenty One Pilots e muito mais. Este ano, a premiação também conta com nove novas categorias, como “Amigos e Rivais Favoritos”, “Pet Favorito” e “#Squad Favorito”.



O KCA 2017 conta ainda com a categoria “Personalidade Brasileira Favorita”, em que os indicados são Anitta, Christian Figueiredo, Kéfera, Larissa Manoela, LubaTV, Rezendeevil, Thaynara OG e Zé Felipe.



A cerimônia aconteceu ontem (11) nos EUA, mas será exibida no Brasil no dia 16 de março , às 20h na Nick . Celebrando os favoritos de crianças e adolescentes no mundo do cinema, televisão, música e cultura pop em geral, aexibe a premiaçãoApresentado por John Cena, a cerimônia incluem uma extensa lista de estrelas mundiais como Henry Cavill, Daya, Chris Evans, Idris Elba, Megan Fox, Kevin Hart, Scarlett Johansson, Dwayne Johnson, Felicity Jones, Leslie Jones, Anna Kendrick, Bruno Mars, Melissa McCarthy, JoJo Siwa, The Chainsmokers, Justin Timberlake, Twenty One Pilots e muito mais. Este ano, a premiação também conta com nove novas categorias, como “Amigos e Rivais Favoritos”, “Pet Favorito” e “#Squad Favorito”.conta ainda com a categoria “Personalidade Brasileira Favorita”, em que os indicados são Anitta, Christian Figueiredo, Kéfera, Larissa Manoela, LubaTV, Rezendeevil, Thaynara OG e Zé Felipe.A cerimônia aconteceu ontem (11) nos EUA, mas será exibida no Brasil no dia, às 20h na





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).