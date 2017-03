Você está: Notícias

Especial do Ano Todo

Clarice Falcão grava especial para a Netflix

robertoscalon - Hoje, 16:32







Clarice Falcão grava especial para a Netflix (Divulgação)



Criado especialmente para a Netflix , o novo espetáculo de Clarice Falcão, "Especial do Ano Todo" , será gravado em apresentação única no Teatro Bradesco, no Rio de Janeiro, dia 18 de março. Com texto e músicas inéditas, o show contará com a banda Exército de Bebês, além da presença de convidados especiais.



Clarice Falcão é conhecida pelas esquetes do "Porta dos Fundos" , no YouTube. Com dois EPs e dois álbuns lançados - Monomania e Problema meu -, Clarice levantou polêmica, em dezembro do ano passado, ao lançar o clipe para a faixa "Eu escolhi você" , que mostrava várias pessoas completamente nuas com destaques nas genitálias, muitas das quais enfeitadas com adereços e brilhos. A rejeição nas redes sociais foi imediata e o material reacendeu o debate acerca da aceitação da nudez.



O especial da Netflix será dedicado a volta que a Terra dá ao redor do sol: são 12 momentos, cada um dedicado a um mês do ano. Textos e músicas inéditas e originais e convidados especiais irão costurar um show de variedades que divertirá do mais pobre camponês ao mais bem sucedido marajá.



