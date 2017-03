Você está: Notícias

Verdades e Mentiras

Série "#MeChamadeBruna" ganha especial no canal FX

robertoscalon - Hoje, 16:47







Maria Boop no papel de Bruna Surfistinha em "#MeChamaDeBruna" (Divulgação/FOX) Maria Boop no papel de Bruna Surfistinha em "#MeChamaDeBruna" (Divulgação/FOX)



Bruna Surfistinha, Raquel Pacheco e Maria Boop se fundem e se diferenciam ao longo do mockumentary especial produzido pela FOX Produções Originais Brasil . Arquivo “#Me Chama de Bruna: Verdade e Mentiras” é uma mistura envolvente entre realidade e ficção em que personagens da série “#Me Chama de Bruna” , atores, pessoas reais e especialistas. Eles nos levam a conhecer mais sobre como e porque Raquel virou Bruna e como foi o processo de preparação da atriz Maria Bopp para viver Bruna Surfistinha.



Durante o mockumentary o público verá cenas inéditas, entrevistas, bastidores da série e depoimentos desconcertantes sobre o mundo da prostituição, as motivações de Raquel Pacheco, sua exposição na mídia, as reações da família e os desafios de Maria Bopp para interpretar Bruna.



“#Me Chama de Bruna: Verdade e Mentiras” estreia dia 17 de março , às 22h15 no FX . Bruna Surfistinha, Raquel Pacheco e Maria Boop se fundem e se diferenciam ao longo doespecial produzido pela. Arquivoé uma mistura envolvente entre realidade e ficção em que personagens da série, atores, pessoas reais e especialistas. Eles nos levam a conhecer mais sobre como e porque Raquel virou Bruna e como foi o processo de preparação da atriz Maria Bopp para viver Bruna Surfistinha.Durante oo público verá cenas inéditas, entrevistas, bastidores da série e depoimentos desconcertantes sobre o mundo da prostituição, as motivações de Raquel Pacheco, sua exposição na mídia, as reações da família e os desafios de Maria Bopp para interpretar Bruna.estreia dia, às 22h15 no





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).