Você está: Notícias

Nova temporada

Abril: TBS estreia segunda temporada de "Família Sem Rumo"

robertoscalon - Hoje, 17:10







Elenco de "Família Sem Rumo" (Divulgação/TBS) Elenco de "Família Sem Rumo" (Divulgação/TBS)



Em abril, o canal TBS estreia a segunda temporada da série original e exclusiva "Família Sem Rumo" ( "The Detour" ). A comédia familiar foi criada pela dupla Jason Jones e Samantha Bee, baseada nos relatos reais de experiências de viagem e acompanha a vida de uma família de Nova Iorque que decide viajar para a Flórida.



A série acompanha Nate (Jason Jones), um pai sem nenhum tipo de censura que pega a estrada com a mulher, Robin (Natalie Zea), e os filhos, Delilah (Ashley Gerasimovich) e Jared (Liam Carroll). Todas as etapas da viagem serão cheias de problemas, e os quatro enfrentam uma peripécia estilo pesadelo atrás da outra. Se existe risco de alguma coisa dar errado, esta família estará presente.



Na segunda temporada Nate tem uma oportunidade de trabalho promissora, e por isso a família vai recomeçar a vida em Nova York. Está todo mundo animado, menos Robin, que sabe que a mudança pode trazer o seu passado misterioso à tona. Enquanto Nate e Robin se adaptam aos novos trabalhos e aos vizinhos atuais e lidam com o passado, Jared e Delilah mergulham de cabeça nos comportamentos típicos da adolescência. Apesar da questionável forma de criar os filhos e das terríveis decisões tomadas, o casal continua unido pelo amor, o que manterá a família intacta enquanto todos aguentam mais uma desastrosa aventura.



A 2ª temporada de "Família Sem Rumo" estreia dia 27 de abril , às 0h no TBS . Em abril, o canalestreia a segunda temporada da série original e exclusiva). A comédia familiar foi criada pela dupla Jason Jones e Samantha Bee, baseada nos relatos reais de experiências de viagem e acompanha a vida de uma família de Nova Iorque que decide viajar para a Flórida.A série acompanha Nate (Jason Jones), um pai sem nenhum tipo de censura que pega a estrada com a mulher, Robin (Natalie Zea), e os filhos, Delilah (Ashley Gerasimovich) e Jared (Liam Carroll). Todas as etapas da viagem serão cheias de problemas, e os quatro enfrentam uma peripécia estilo pesadelo atrás da outra. Se existe risco de alguma coisa dar errado, esta família estará presente.Na segunda temporada Nate tem uma oportunidade de trabalho promissora, e por isso a família vai recomeçar a vida em Nova York. Está todo mundo animado, menos Robin, que sabe que a mudança pode trazer o seu passado misterioso à tona. Enquanto Nate e Robin se adaptam aos novos trabalhos e aos vizinhos atuais e lidam com o passado, Jared e Delilah mergulham de cabeça nos comportamentos típicos da adolescência. Apesar da questionável forma de criar os filhos e das terríveis decisões tomadas, o casal continua unido pelo amor, o que manterá a família intacta enquanto todos aguentam mais uma desastrosa aventura.A 2ª temporada deestreia dia, às 0h no





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).