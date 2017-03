Você está: Notícias

Bones, Mozart in the Jungle e Rosewood

Abril: Três séries do FOX Life ganham novas temporadas

Última temporada de "Bones" estreia no FOX Life (Divulgação/FOX)



Em abril, três séries do FOX Life ganham novas temporadas. "Sinfonia Insana" ("Mozart in the Jungle") chega à terceira temporada, "Rosewood" à segunda e "Bones" à 12ª e última temporada.



No dia 05 de abril estreia a nova temporada de "Sinfonia Insana ". Protagonizada por Malcolm McDowell e Gael García Bernal, um novo maestro chega à Orquestra Sinfônica de Nova York, o que gera mudanças, rejeições e oportunidades. Na terceira temporada, a orquestra fará uma turnê pela Europa. Os novos episódios tem a participação de Mônica Belluci, como uma cantora de ópera que prepara seu retorno aos palcos após um vários anos afastada, além do cantor Plácido Domingo. A 3ª temporada estreia no dia 05 , às 22h.



Os agentes Booth e Brennan retornam para a última temporada de "Bones" . A 12ª temporada estreia dia 13 de abril , às 22h e traz a antropóloga forense (Emily Deschanel) e o agente especial (David Boreanaz) que acompanham investigações de casos de assassinatos envolvendo restos mortais das vítimas, especialmente seus ossos. Os episódios finais trará participações especiais e a volta de personagens de temporadas passadas.



Em abril, três séries do FOX Life ganham novas temporadas. "Sinfonia Insana" ("Mozart in the Jungle") chega à terceira temporada, "Rosewood" à segunda e "Bones" à 12ª e última temporada.

No dia 05 de abril estreia a nova temporada de "Sinfonia Insana ". Protagonizada por Malcolm McDowell e Gael García Bernal, um novo maestro chega à Orquestra Sinfônica de Nova York, o que gera mudanças, rejeições e oportunidades. Na terceira temporada, a orquestra fará uma turnê pela Europa. Os novos episódios tem a participação de Mônica Belluci, como uma cantora de ópera que prepara seu retorno aos palcos após um vários anos afastada, além do cantor Plácido Domingo. A 3ª temporada estreia no dia 05 , às 22h.

Os agentes Booth e Brennan retornam para a última temporada de "Bones" . A 12ª temporada estreia dia 13 de abril , às 22h e traz a antropóloga forense (Emily Deschanel) e o agente especial (David Boreanaz) que acompanham investigações de casos de assassinatos envolvendo restos mortais das vítimas, especialmente seus ossos. Os episódios finais trará participações especiais e a volta de personagens de temporadas passadas.

"Rosewood" acompanha o Dr. Beaumont Rosewood Jr. (Morris Chestnut), patologista que usa seu laboratório altamente sofisticado para descobrir pistas que nem a polícia de Miami consegue encontrar. A nova temporada começa com Rosewood e Villa a viajando até Nova York para resolver um homicídio e inclui casos que envolvem fraternidades universitárias, cirurgias plásticas, caças ao tesouro e o culto de Santeria. A 2ª temporada de "Rosewood" estreia dia 13 de abril , às 23h.





