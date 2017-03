Você está: Notícias

Filmes do mês

Maio: Telecine Premium traz sequências de "A Era do Gelo" e "Independence Day"

robertoscalon - Hoje, 18:00







"Independence Day: O Ressurgimento" estreia no Telecine Premium (Divulgação/FOX) "Independence Day: O Ressurgimento" estreia no Telecine Premium (Divulgação/FOX)



O VCFAZ.TV traz em primeira mão as novidades de maio na Rede Telecine . São destaques da sessão " Superestreia" do Telecine Premium , a ficção-científica "Independence Day: O Ressurgimento" , a animação "Era Do Gelo: O Big Bang" , o romance "Como Eu Era Antes de Você" e refilmagem do clássico "Ben-Hur" .



Após o devastador ataque alienígena ocorrido em 1996, todas as nações da Terra se uniram para combater os extra-terrestres, caso eles retornassem. Para tanto são construídas bases na Lua e também em Saturno, que servem como monitoramento. Em "Independence Day: O Ressurgimento" (dia 13 de maio , às 22h), vinte anos depois, o revide enfim acontece e uma imensa nave, bem maior que as anteriores, chega à Terra. Para enfrentá-los, uma nova geração de pilotos é convocada pela presidente e recebem a ajuda de veteranos da primeira batalha. Com Liam Hemsworth, Jeff Goldblum e Bill Pullman no elenco.



O quinto filme da franquia "A Era do Gelo" , "A Era do Gelo: O Big Bang" estreia dia 06 de maio , às 22h. Depois que o esquilo Scrat, involuntariamente, provoca um acidente espacial em sua incansável perseguição pela noz, um enorme meteoro entra em rota de colisão com a Terra, ameaçando o lar de Manny, Diego, Sid e cia. Sem saber o que fazer para reverter a situação, eles terão que confiar em Buck, a elétrica doninha caolha do terceiro filme – único do grupo que realmente tem um plano para evitar o trágico fim de todos.



Emilia Clarke e Sam Claflin protagonizam a adaptação cinematográfica do sucesso maior da autora Jojo Moyes, "Como Eu Era Antes de Você" (dia 20 de maio , às 22h). Rico e bem sucedido, Will leva uma vida repleta de conquistas, viagens e esportes radicais até ser atingido por uma moto. O acidente o torna tetraplégico, obrigando-o a permanecer em uma cadeira de rodas. A situação o torna depressivo e extremamente cínico, para a preocupação de seus pais. Louisa Clark é contratada para cuidar de Will. De origem modesta, com dificuldades financeiras e sem grandes aspirações na vida, ela faz o possível para melhorar o estado de espírito de Will e, aos poucos, acaba se envolvendo com ele.



Jack Huston, Morgan Freeman e Rodrigo Santoro estão em "Ben Hur" (dia 27 de maio , às 22h). O nobre Judah Ben Hur, contemporâneo de Jesus Cristo, é injustamente acusado de traição e condenado à escravidão. Ele sobrevive ao tempo de servidão e descobre que foi enganado por seu próprio irmão, Messala, partindo, então, em busca de vingança.



Saiba mais:

Abril: Capitão América, Warcraft e Kéfera estreiam no Telecine Premium

Abril: Tom Hanks, Pequeno Príncipe e filmes nacionais são destaques no Telecine Premium

Abril: Telecine Cult estreia novo filme de Pedro Almodóvar traz emas novidades de maio na. São destaques da sessão "do, a ficção-científica, a animação, o romancee refilmagem do clássicoApós o devastador ataque alienígena ocorrido em 1996, todas as nações da Terra se uniram para combater os extra-terrestres, caso eles retornassem. Para tanto são construídas bases na Lua e também em Saturno, que servem como monitoramento. Em(dia, às 22h), vinte anos depois, o revide enfim acontece e uma imensa nave, bem maior que as anteriores, chega à Terra. Para enfrentá-los, uma nova geração de pilotos é convocada pela presidente e recebem a ajuda de veteranos da primeira batalha. Com Liam Hemsworth, Jeff Goldblum e Bill Pullman no elenco.O quinto filme da franquiaestreia dia, às 22h. Depois que o esquilo Scrat, involuntariamente, provoca um acidente espacial em sua incansável perseguição pela noz, um enorme meteoro entra em rota de colisão com a Terra, ameaçando o lar de Manny, Diego, Sid e cia. Sem saber o que fazer para reverter a situação, eles terão que confiar em Buck, a elétrica doninha caolha do terceiro filme – único do grupo que realmente tem um plano para evitar o trágico fim de todos.Emilia Clarke e Sam Claflin protagonizam a adaptação cinematográfica do sucesso maior da autora Jojo Moyes,(dia, às 22h). Rico e bem sucedido, Will leva uma vida repleta de conquistas, viagens e esportes radicais até ser atingido por uma moto. O acidente o torna tetraplégico, obrigando-o a permanecer em uma cadeira de rodas. A situação o torna depressivo e extremamente cínico, para a preocupação de seus pais. Louisa Clark é contratada para cuidar de Will. De origem modesta, com dificuldades financeiras e sem grandes aspirações na vida, ela faz o possível para melhorar o estado de espírito de Will e, aos poucos, acaba se envolvendo com ele.Jack Huston, Morgan Freeman e Rodrigo Santoro estão em(dia, às 22h). O nobre Judah Ben Hur, contemporâneo de Jesus Cristo, é injustamente acusado de traição e condenado à escravidão. Ele sobrevive ao tempo de servidão e descobre que foi enganado por seu próprio irmão, Messala, partindo, então, em busca de vingança.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).