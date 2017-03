Você está: Notícias

Acusada de arrogância e rejeitada pela casa, Emilly enfrenta novo paredão no BBB17 (Divulgação) Acusada de arrogância e rejeitada pela casa, Emilly enfrenta novo paredão no BBB17 (Divulgação)

Um novo paredão foi formado neste domingo, dia 12 de março, na casa do Big Brother Brasil 17 . O líder Marcos mandou a estreante Roberta para o paredão.



Os demais participantes tiveram a responsabilidade de indicar Ieda (4 votos) e Emilly (2 votos) para compor mais um paredão triplo.



Emilly segue assumindo o posto de rejeição na casa. A gaúcha vai pela terceira vez seguida para o paredão. Na última segunda-feira, em um falso paredão, os participantes votaram pela expulsão imediatada da participante.



Nas redes sociais, a jovem acumula antipatia do público. Neste final de semana a hashtag #EmillyVergonhaNacional foi trending topic no Twitter.



" Ela me olha de um jeito que parece que quer me fuzilar. Tudo bem que ela olha assim para muita gente. Ela não disfarça a arrogância dela , o nariz empinado, o rei na barriga que tem ", comentou a sister Vivian sobre Emilly há algumas semanas. Em bate-papo após ser eliminado Pedro também destacou a arrogância e a dificuldade de reconhecer seus erros como defeitos de Emilly.



