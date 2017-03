Você está: Notícias

Visual

Confira os bastidores da nova abertura do Fantástico

Vcfaz.tv - Hoje, 16:04











Confira os bastidores da nova abertura do Fantástico (Divulgação)

Desde o último domingo, dia 12, o ‘ Fantástico ’ está com uma nova abertura, em que os quatro elementos da natureza e a força do movimento, representado pela dança, ganham destaque. Resgatando o balé, traço importante das aberturas do programa, a coreografia do novo trabalho reúne o clássico e o urbano. Veja o vídeo acima.



Em meio a passos soltos inspirados na dança de rua, os quatro elementos da natureza – fogo, ar, água e terra – se revelam por computação gráfica, “explodindo” visualmente nos passos dos bailarinos. A trilha, outro marco das aberturas do ‘Fantástico’, ganha um arranjo mais forte para acompanhar as novidades da peça. Assim, a nova abertura do programa reforça sua origem e a ideia de que as transformações da natureza movimentam a vida e o mundo.



“A abertura do ‘Fantástico’ é, na verdade, um manifesto. É um produto que comunica as características do programa e também da marca Globo ”, explica Sergio Valente, diretor de Comunicação da Globo. “ Cada vez que pensamos em uma nova abertura para o programa, nos desafiamos a imprimir algo que nos ajude a responder à pergunta: o que é fantástico? O fogo, o ar, a água e a terra são a base de tudo o que há de mais fantástico no mundo. Resgatamos também a dança, mas queríamos algo novo. Encontramos o trabalho incrível da Companhia Urbana de Dança, que representa a diversidade e o talento mais puro do brasileiro, e misturamos com bailarinas clássicas para criar essa coisa nova, causar esse impacto que a coreografia da abertura traz ”.



Criada para a abertura do ‘Fantástico’, a coreografia é original, solta e despretensiosa, com uma mistura de movimentos suaves e de forte emoção. Os quatro elementos da natureza estão presentes simbolizando a relação entre homem e natureza - sintetizando o verdadeiro “Show da Vida” e representando um dos principais atributos de um programa que reúne os furos de reportagem e as grandes coberturas do Jornalismo, as histórias que emocionam e inspiram do Entretenimento e os lances marcantes que nos fazem vibrar do Esporte.



Confira abaixo os bastidores da gravação:







Desde o último domingo, dia 12, o ‘’ está com uma nova abertura, em que os quatro elementos da natureza e a força do movimento, representado pela dança, ganham destaque. Resgatando o balé, traço importante das aberturas do programa, a coreografia do novo trabalho reúne o clássico e o urbano. Veja o vídeo acima.Em meio a passos soltos inspirados na dança de rua, os quatro elementos da natureza – fogo, ar, água e terra – se revelam por computação gráfica, “explodindo” visualmente nos passos dos bailarinos. A trilha, outro marco das aberturas do ‘Fantástico’, ganha um arranjo mais forte para acompanhar as novidades da peça. Assim, a nova abertura do programa reforça sua origem e a ideia de que as transformações da natureza movimentam a vida e o mundo.“A”, explica Sergio Valente, diretor de Comunicação da Globo. “”.Criada para a abertura do ‘Fantástico’, a coreografia é original, solta e despretensiosa, com uma mistura de movimentos suaves e de forte emoção. Os quatro elementos da natureza estão presentes simbolizando a relação entre homem e natureza - sintetizando o verdadeiro “Show da Vida” e representando um dos principais atributos de um programa que reúne os furos de reportagem e as grandes coberturas do Jornalismo, as histórias que emocionam e inspiram do Entretenimento e os lances marcantes que nos fazem vibrar do Esporte.Confira abaixo os bastidores da gravação:





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).