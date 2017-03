Você está: Notícias

FOX realiza mudanças e apresenta um confuso "FOX Premium App & TV"

Vcfaz.tv - Hoje, 16:24







A FOX Networks Group Latin America realizou mudanças em seus canais a la carte no último final de semana. Além de novos nomes para os antigos canais FOX 1 e FOX Action, o grupo lançou um novo "FOX Premium App & TV", de conceito levemente confuso e descrito como " é uma proposta única, otimizada, ágil, de fácil uso, moderna e personalizada ao gosto de cada 'viewser' (viewer+user). ".



Os canais passam a ser comercializados como FOX Premium 1 (antigo FOX 1) e FOX Premium 2 (antigo FOX Action).



“ O novo FOX Premium, a relevância de seus conteúdos, a potência de suas histórias, para serem vistas antes que em qualquer outro lugar, a variedade de gêneros e sua acessibilidade, resumem de alguma maneira, a capacidade de adaptação e evolução constante de nossa companhia, que tem como foco fundamental os fãs e suas preferências pela hora de desfrutar entretenimento exclusivo e de qualidade única ”, disse Edgar Spielmann, EVP & COO da FOX Networks Group Latin America.



" Centrado 100% no “viewser” (viewer+user), com uma interface completamente renovada e disponível em mais dispositivos, o acesso Premium do App da FOX oferece uma experiência de uso simples, organizada por categorias -TV & Series, Conteúdo ao Vivo e Especiais – e novos features que permitem desfrutar On Demand os conteúdos de maneira personalizada e como desejar. Isso contempla desde a possibilidade de acessar o portfólio completo de canais Premium em streaming em simultâneo, estar em dia com diversos episódios da temporada através do “In-Season Stacking” ou acessar o “Box Set” e assistir às temporadas previamente completas ", complementa o comunicado da rede. realizou mudanças em seus canaisno último final de semana. Além de novos nomes para os antigos canais FOX 1 e FOX Action, o grupo lançou um novo "FOX Premium App & TV", de conceito levemente confuso e descrito como "".Os canais passam a ser comercializados como(antigo FOX 1) e(antigo FOX Action).”, disse Edgar Spielmann, EVP & COO da FOX Networks Group Latin America.", complementa o comunicado da rede.





