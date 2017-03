Você está: Novelas

Confira a semana de Querida Inimiga (13 a 18/3)

Segunda-feira



Quando Alonso opera Zulema, de repente, e devido a substancia que Bruno colocou na anestesia, ela entra em choque e sofre uma parada cardíaca. Alonso faz tudo o que pode, mas Zulema entra em coma profundo. Noemi convoca uma junta com todos os médicos da clínica e ordena uma investigação para descobrir o que houve. Alonso sofre com a culpa e tenta explicar a Lorena e o restante da família de Zulema o que ocorreu. Lorena se desespera com a ideia de que sua mãe nunca mais volte a acordar. Juliano fica muito agressivo com Alonso e o chama de assassino. Sara fica impactada com a reação de Alonso e pensa que talvez ele nunca mais queira voltar a operar. Agora, Sara deseja ir embora da cidade, mas nem ela, nem Bruno tem dinheiro para fazê-lo. Quando Betina informa Paula que vai lhe dar o dinheiro que ganhou no concurso para que vá a Tailândia, Paula se nega a aceita-lo. Ao saber da triste notícia, Greta telefona para Omar para oferecer seu apoio. Omar agradece seu interesse, mas se sente muito culpado.



Terça-feira



Juliano culpa Alonso pela condição de sua mãe e quer processá-lo, ainda que todo mundo tente fazê-lo entender que foi uma fatalidade. Juliano telefona para Joel, que o aconselha a esperar o resultado da investigação. Alonso está muito afetado e Noemi o manda para casa para descansar, pois acredita que ele não está em condições de atender os pacientes. Hortência vai ver Lorena no hospital e pede perdão por todo sofrimento que lhe causou. Ela pede que Lorena lhe permita estar a seu lado nesse momento tão difícil. Toribio e Betina tentam convencer Alonso de que Zulema entrou em coma por outro motivo, que não por sua culpa. Bruno diz a Sara que tudo que fez saiu perfeito, e que agora quer destruir Noemi. Sara se pergunta porque não está desfrutando da vingança e pensa que ainda sente algo por Alonso. Greta tenta animar Omar a seguir sua vida sem Zulema, mas Omar pensa ser um monstro e acusa Greta de querer se aproveitar da enfermidade de Zulema para voltar com ele. Greta vai embora. Alonso vai ver Zulema e suplica que o perdoe, mesmo a senhora estando inconsciente. A doutora Castillo chega ao hospital com o resultado da investigação e Noemi chama os médicos para uma reunião, sem Alonso. O resultado diz que Alonso foi negligente e recomenda que seu contrato seja revogado. Mais tarde, Noemi vai atrás de Alonso e lhe diz que o resultado da investigação foi negligência médica.



Quarta-feira



Juliano ameaça acusá-lo diante das autoridades. Todos sofrem terrivelmente, mas Lorena tem fé que Zulema ainda vai acordar. Fazem uma investigação, acusam Alonso de negligencia médica, e ele acaba sendo despedido da clínica. Bruno se vangloria do que fez e Sara tem sentimentos desencontrados. Alonso evita falar de Lorena devido ao complexo de culpa enorme que sente pelo caso de Zulema. Um desconhecido sofre um ataque do coração em um banco. Bruno está ali e o atende, salvando sua vida. Mais tarde ele descobre que a pessoa é um milionário solteiro, sem família, e mulherengo. Rapidamente, ele e Sara planejam ficar com o dinheiro e pensam em algo para que ele se torne indispensável para o homem. Hortência vende as jóias que queria dar a Lorena e pede à neta que receba o dinheiro da venda para os gastos de Zulema. Helena aconselha Ernesto a se aproximar de Lorena caso ela termine com Alonso. Ernesto diz que não vai se aproveitar dessa situação.



Quinta-feira



Alonso diz a Lorena que sua negligencia durante a operação de Zulema foi comprovada e termina com ela. Lorena insiste que não foi culpa dele, mas Alonso está decidido. Juliano começa a chegar à sua casa bêbado todas as noites e em outras noites simplesmente não chega. Rose dá um banho em Juliano e lhe dá café, o obrigando a ir trabalhar. Jaime e Maria voltam de sua lua de mel e se impressionam muito com a notícia sobre Zulema. Bruno e Sara estudam tudo sobre Fafy Cuenca e Sara memoriza todas as suas coisas favoritas e seus gostos, preparando seu plano para se casar com ele. Alonso encontra Ernesto quando leva Betina para ir com Ivan a uma festa. Ernesto e Alonso conversam. Ernesto oferece seu apoio a Alonso, que o responde muito mal. Lorena pede conselhos a Jaime e Maria sobre como abrir um negócio com sua mãe. Alonso começa a ir a um psiquiatra para “cuidar” de sua depressão, mas nem isso o ajuda. Greta diz a Omar que já se demitiu de seu trabalho e que não voltarão a se ver nunca mais. Lorena passa muito tempo falando com Zulema e lhe conta todas as notícias e seus planos, além de como Omar sente sua falta. No instituto, Lorena encontra Ernesto e ele a pede para ver suas receitas. Lorena responde que são segredos de sua mãe. Fafy vê Sara pela primeira vez e fica impressionado com sua beleza.



Sexta-feira



Sara e Bruno conseguem sucesso no plano, pois Fafy se impressiona pela beleza de Sara. Fafy contrata Bruno como seu médico pessoal, pagando lhe uma exorbitante soma em dinheiro mensal. Para que Fafy não duvide dele e Sara, Bruno diz ser homossexual. Bárbara trata de convencer Diana, Jaime e o resto dos envolvidos para que cuide das relações públicas do negócio que irão abrir. Rose não acredita que seja uma boa ideia. Dias depois, Fafy e Sara jantam juntos. Ele a presenteia com um colar de diamantes e mais tarde a leva para sua cama. Juliano não para de beber e termina por perder seu emprego na televisão. Rose e Maria o incentivam para que procure outro e finalmente Jaime trata de falar com ele. Por sua parte, Toribio consegue que Alonso obtenha um posto como professor na faculdade de medicina e em sociologia. Patrícia vai ao programa de televisão de Ernesto, acompanhada por Lorena, para cozinhar com ele. No entanto, ela fica nervosa e se declara incompetente. 