Você está: Novelas

SBT

Confira a semana de Chiquititas (13 a 18/3)

Vcfaz.tv - 13 Mar 2017 - 22:47







Segunda-feira



No orfanato, Bia e Binho se preparam para passar o final de semana com Verônica (Marlei Cevada) e Edgar (Giovani Braz). Carol resolve fugir com Dani para pensar sobre o que fazer com a assistente social (Maximiliana Reis). No orfanato, Ernestina vai à sala de Cintia e confessa à diretora que gosta de Chico e que resolveu fazer uma surpresa para o cozinheiro. A zeladora pede para Cintia conversar com Chico e pedir para que ele vá até o Café Boutique para encontrá-la. Na cozinha, a diretora fala ao cozinheiro que Ernestina está magoada com toda a situação e que pediu para que ele nunca mais a procure. Na sala, as chiquititas sentem falta de Bia e Binho. Duda chega ao local e fala a Mosca que está feliz por ele ter voltado para o orfanato. Mili avisa o amigo que as crianças descobriram que a culpada pelo roubo da carteira foi Pipoca e o mauricinho mente ao dizer que ele é o responsável por ter convencido Carmen a tirar o pequenino do reformatório. No hotel, Carol liga para Junior e o comunica que resolveu fugir com Dani. O rapaz não concorda com a atitude da noiva e Carmen escuta a conversa dos dois. Na casa de Verônica e Edgar, Bia e Binho conhecem o lugar e adoram as coisas estranhas que o casal possui. No Café Boutique, Beto conta a Tobias que Clarita pediu a eles para morarem juntos. O entregador fica desesperado em pensar que a namorada pensa em se casar e o barista tenta aconselhar o rapaz. Érica (Sâmia Abreu) se aproxima dos dois e convida Beto para uma festa e o entregador aceita o convite. Maria Cecília chega ao local e Tobias fica feliz ao vê-la. No hotel, Junior chega para ver Carol e Dani. O rapaz demonstra preocupação sobre a atitude da noiva em ter fugido com a menina. Carol diz ao amado que está desesperada, mas não pode deixar a assistente social levar Dani. Junior pensa a melhor forma de resolver a situação e promete ficar ao lado da noiva. No Café Boutique, Maria Cecília avisa aos funcionários que voltou a trabalhar na empresa da família Almeida Campos. Ao voltar para a sua sala, a supervisora se depara com Armando. O rapaz promete que não irá mais incomodá-la. Armando se sente humilhado e promete se vingar de Tobias. Na casa de Verônica e Edgar, Bia e Binho começam a se incomodar com as piadas exageradas do casal. No orfanato, as crianças sentem falta de Ernestina e questionam Chico. O cozinheiro diz não saber onde a moça está e afirma às crianças que a zeladora não está falando com ele. No Café Boutique, Ernestina espera por Chico, a zeladora estranha a demora do amado. Com o passar das horas, Clarita avisa Ernestina que a loja está fechando. Sem graça, a zeladora paga a conta e resolve voltar para o orfanato. José Ricardo aparece no hotel e surpreende Carolina. No hotel, o empresário pede para conversar com a moça. José Ricardo diz a Carol que soube dos problemas sobre a adoção de Dani e quer ajudá-la. O empresário confessa que a adoção foi negada por um pedido que ele fez ao juiz Maia (Jaime Leibovitch). José Ricardo propõe a Carol que ela se separe de Junior e só assim terá a guarda de Dani. No orfanato, Ernestina volta ao local triste e encontra com Chico na cozinha. A zeladora não entende o motivo do amado não ter comparecido ao Café Boutique. Enquanto isso, o cozinheiro ao ver Ernestina arrumada, pensa que a moça já tem uma nova pessoa em sua vida e fica chateado. No hotel, Carol não acredita que o pai de seu noivo esteja a chantageando. José Ricardo deixa claro que a moça nunca será bem-vinda à família Almeida Campos e Carol diz que não irá se separar do noivo. O empresário afirma que se ela contar sobre a conversa, ela não irá mais ver Dani. Com medo das ameaças do sogro, Carol resolve tirar a menina do hotel e levá-la para outro lugar. Na rodoviária, as duas se preparam para viajar. Carol liga para Beto e avisa ao irmão que levará Dani para a casa de D. Nina (Sônia Guedes), sua avó. A moça pede para o rapaz guardar segredo e não contar sobre o paradeiro das duas para Junior.



Terça-feira



No quarto, as crianças sentem falta das broncas de Ernestina e estranham o sumiço da zeladora. Na sala, com uma mala na mão, Ernestina se despede do local e afirma para si mesma que não conseguirá viver no orfanato sendo rejeitada por Chico e sem o amor das crianças. No quarto, as chiquititas confessam a Mili que estão sentindo falta das histórias da pequenina. A órfã diz que não está inspirada e que outro dia contará uma nova história. No dia seguinte, Carol e Dani chegam à casa de D. Nina. No orfanato, as órfãs acordam e estranham que Ernestina não tenha aparecido. Na casa de Verônica e Edgar, Bia e Binho escutam uma conversa estranha do casal. Os dois aparecem na sala e comunica aos pequeninos que decidiram em não adotá-los. Aliviados, Bia e Binho confessam que não se divertiram e que não gostaram dos dois. De volta para o orfanato, os pequeninos contam tudo o que passaram na casa do casal. Na diretoria, Cintia se irrita pelos órfãos terem voltado. A diretora encontra uma carta de Ernestina em sua mesa e descobre que a zeladora foi embora do lugar. Cintia fica feliz ao terminar de ler a mensagem e rasga o papel. José Ricardo confessa a Maria Cecília que está feliz em ter a funcionária de volta à empresa. Na loja, Érica se aproxima de Beto e lembra o rapaz da festa. O entregador fica em dúvida se realmente deve aceitar o convite. No mesmo momento, Junior questiona Beto sobre o paradeiro de Carol e o rapaz não segue os conselhos da irmã e comunica ao chefe onde sua irmã está. Na sala, Cintia comunica aos órfãos e a Chico que Ernestina foi embora do orfanato. Surpresos com a notícia, o funcionário e os órfãos questionam a diretora. Cintia mente e diz que a moça não estava feliz e que teve uma proposta melhor de trabalho. Carol conta para D. Nina sobre tudo o que aconteceu e as coisas que a levaram de volta para a casa da avó. Junior cancela todas as suas reuniões para ir ao encontro de Carol. José Ricardo questiona o filho e percebe que ele está agitado. O empresário diz ao filho que tem um bom advogado que pode ajudar no caso da adoção de Dani. José Ricardo fica preocupado e pensa na possibilidade de Carol falar ao filho sobre a conversa que ele teve com a nora. Na cozinha, Chico fica triste com a notícia de Ernestina e Mosca tenta consolar o cozinheiro. Eduarda confessa a Maria Cecília que falou com Tomás Ferraz para que ela voltasse a trabalhar no Café Boutique. A moça fica surpresa com a notícia. Junior chega à casa de D. Nina e surpreende Carolina.



Quarta-feira



Na casa de D. Nina, Junior fica aliviado em encontrar Carol e a moça apresenta sua avó ao noivo. No Café Boutique, Tobias fala para Beto que com a volta de Maria Cecília ele não irá sair da empresa. O barista confessa que seu maior sonho é casar com a moça e formar uma família. Clarita escuta uma conversa entre Erica e Beto, a nova funcionária fala para a namorada do rapaz sobre o convite que ela fez ao entregador. A garota fica chateada com toda a situação. No orfanato, apesar de estarem tristes com a partida de Ernestina, as crianças aproveitam para quebrar todas as regras do local. Junior fala a Carol da importância de eles voltarem para resolver a situação, mas D. Nina pede para que eles passem a noite e o rapaz aceita. Sozinhos, Carol decide contar ao noivo sobre a conversa que teve com seu pai, mas são surpreendidos pela policia. O oficial comunica que irá levar Dani para o juizado. No mesmo momento, José Ricardo liga para Carol e, ironicamente, diz que ele foi o responsável por ter comunicado a policia. O empresário a ameaça novamente e a moça fica sem saber o que fazer. No orfanato, as crianças começam uma guerra de pipoca e bagunçam todo o lugar. No dia seguinte, Carol se preocupa e pensa uma maneira de conseguir ter Dani de volta. Junior tenta consolar a amada, ele avisa a moça que seu pai conseguiu um advogado. Revoltada, Carol diz ao rapaz que não quer a ajuda de José Ricardo e briga com Junior. No Café Boutique, Maria Cecília chega ao trabalho e vai ao encontro de Tobias. A supervisora questiona o barista como ele conseguiu convencer Armando a chamá-la de volta. Orgulhoso, Tobias conta que enfrentou o rapaz, mas Maria Cecília não acredita nele. No orfanato, as crianças limpam a casa para ajudar Chico nas tarefas. No pátio, Bia conta para Ana que Binho ainda chupa o dedo para dormir, mas pede para a garota guardar segredo. Ana não aguenta e conta para Tati. Na diretoria, Cintia faz entrevista com novas candidatas a zeladora. Na cozinha, Chico faz uma lista de compras e pede para Pata e Vivi irem juntas ao supermercado. O cozinheiro não esconde a falta que sente de Ernestina. Cintia se irrita por ter entrevistado ótimas profissionais para o cargo, mas na verdade a diretora quer alguém que maltrate os pequeninos. Rafa entra na sala e entrega algumas correspondências a Cintia. A diretora se depara com uma carta de uma penitenciaria destinada a Ernestina e descobre que ex-zeladora tem uma irmã que será solta nos próximos dias. No supermercado, Vivi reencontra Mathias (Thiago Wittner) e fica feliz ao ver o garoto. Carol recebe em sua casa José Ricardo para uma conversa. O empresário fala à moça que terá Dani de volta, mas ela precisará se afastar de Junior. Carol deixa claro que não abrirá mão do noivo e nem da menina, a moça afirma que irá lutar contra ele para conseguir a adoção de Dani. José Ricardo afirma que isso não será possível, pois o juíz Maia está do seu lado e não mudará a decisão do juizado de menores. No supermercado, Mathias e Vivi conversam e o garoto pede o número do celular da pequenina. No Café Boutique, Tobias questiona o atraso de Érica. A moça chega à loja com o pé machucado e pede ajuda para Beto. Érica diz que não poderá ficar andando pela loja e que precisará ficar no caixa recebendo o pagamento dos clientes e passando as entregas para Beto. A atitude da moça irrita novamente Clarita. Ao sair do supermercado, Vivi vê Mathias e mostra para Pata o garoto que conheceu. A menina fica impressionada com o carro e o motorista que o menino tem. No orfanato, a notícia que Binho ainda chupa o dedo se espalha e Duda fica sabendo da novidade. Em sua casa, Carol não sabe qual decisão tomar e Junior aparece para consolar a moça. O rapaz está se esforçando para ajudá-la a conseguir a adoção de Dani e pede a Carol para que os dois se ajudem nesta situação. No orfanato, Duda se esparrama pelo sofá e Binho tira satisfação com o pequenino. O mauricinho zomba do órfão por ele ainda chupar dedo e Binho fica constrangido. Na prisão, Cintia vai ao encontro de Matilde (Carla Fioroni), irmã de Ernestina, e se apresenta como amiga da ex-zeladora. A diretora fica espantada ao notar que a moça é irmã gêmea de Ernestina.



Quinta-feira



Junior tenta acalmar Carol e se preocupa ao ver como a noiva está reagindo com a situação. Sem saída e com medo das ameaças de José Ricardo, Carol decide termina com Junior. No orfanato, Binho se sente ofendido com a brincadeira de Duda e os órfãos defendem o amigo. Carol comunica a Junior que precisa terminar o noivado e que irá resolver o problema da adoção de Dani sozinha. Indignado, Junior fica magoado com a moça e Carol fala ao amado que quer terminar por não o amar mais. No orfanato, Mosca fala a Duda sobre a relação que ele tem com a mãe e o mauricinho fica chateado ao perceber que Mili contou ao seu rival sobre o segredo que ele pediu para que ela guardasse. No presídio, Cintia percebe as diferenças de comportamento entre Ernestina e Matilde. A ex-presidiária diz à diretora que não tem contato com a irmã, pois a ex-zeladora nunca respondeu suas correspondências. Cintia fica feliz em ter conhecido a irmã gêmea de Ernestina e decide lhe fazer uma proposta. No Café Boutique, Junior pensa no motivo que fez Carol terminar o noivado. Em sua casa, a moça chora pela decisão que tomou. No orfanato, os segredos revelados tornam o clima do lugar ruim. Chico tenta acalmar a situação e Tati explica para o cozinheiro o que aconteceu. Chorando, Binho corre para o quarto e os amigos o acompanham. Duda fica decepcionado com Mili e vai embora. No quarto dos meninos, Rafa, Mosca e Pata conversam com Binho. No caixa do Café Boutique, Érica dá ordens para Clarita e irrita a garçonete. A nova funcionária vê José Ricardo e vai até a mesa do dono da rede do Café Boutique para atendê-lo. Armando elogia a garota para o empresário, que concorda com a eficiência da nova funcionária. Ao observar a cena, Clarita se irrita e percebe que a garota está andando normalmente. Carol liga para José Ricardo e avisa ao empresário que cumpriu a parte do acordo e terminou o relacionamento com Junior. A moça pede para que Dani volte para sua casa e José Ricardo promete que irá ajudá-la a solucionar o problema da adoção da menina. À noite, Chico serve o jantar para as crianças e todos estão irritados pelo segredo que foi revelado. Chico aconselha os órfãos a pedirem desculpas uns para os outros. As chiquititas aceitam a sugestão do cozinheiro e se desculpam uma com as outras, mas Bia não aceita as desculpas de Ana. Na mansão da família Almeida Campos, Junior está chateado e revela para Valentina que Carol terminou o noivado. Carmen vê a cena e questiona o sobrinho, a megera tenta descobrir o motivo da tristeza do rapaz e Junior decide ir para o quarto. No Café Boutique, Érica reclama da dor que está em seu pé e pede para que Beto lhe dê uma carona. Ao ouvir o pedido, Clarita proíbe que o namorado a levá-la para casa. Na frente da moça, Beto chama a atenção da namorada e defende Érica. Irritado com o ciúme da namorada, Beto leva Érica para casa e deixa Clarita chateada. Eduarda questiona Maria Cecília sobre Junior e pergunta se o rapaz ainda está namorando Carol. A supervisora diz que acredita que o rapaz esteja solteiro. Ao chegar à casa de Erica, a menina diz que ficou impressionada por Beto ter brigado com Clarita por causa dela. A moça dá um beijo no rosto do garoto e o deixa confuso. No orfanato, Ana vai falar com Bia, mas é ignorada pela pequenina. A órfã pede perdão para a encrenqueira e ela aceita o pedido de desculpas. Na sala, Vivi conta para Cris sobre Mathias e espera ansiosamente a mensagem do garoto. No mesmo momento, chega um torpedo do menino em seu celular e as duas comemoram. Cris orienta a amiga a ser discreta e não deixar transparecer que ela está interessada nele. Os dois começam a trocar mensagens e Mathias a convida para sair. Beto chega em casa e percebe a tristeza de sua irmã. Carol conta ao rapaz que o juizado levou Dani. Beto se culpa por ter contado a Junior onde a moça estava e Carol acalma o rapaz. A moça avisa Beto que terminou o seu relacionamento com Junior. No quarto, para não chupar os dedos, Binho coloca em suas mãos uma luva de boxe. No dia seguinte, no campo de golfe, José Ricardo pede ao juiz Maia para que libere a adoção para Carol. O homem diz que não poderá fazer isso, pois o empresário fez a denúncia do sequestro e que o caso ficou registrado na polícia. Dr. Maia tem medo que descubram que ele tem um acordo com José Ricardo e por isso não poderá autorizar a adoção.



Sexta-feira



Cintia chega ao orfanato acompanhada de Matilde. A diretora propôs para a ex-presidiária se passar por Ernestina e maltratar todas as crianças, em troca a diretora oferece um bom salário e as melhores condições de vida. Matilde exige explicações de Cintia e ameaça a diretora a contar todo o plano, do contrário irá revelar o seu segredo para todos. Cintia revela a Matilde que está à procura de um tesouro que está escondido dentro do orfanato, por isso precisa de sua ajuda para se livrar de todos que moram no lugar. Matilde diz que ajudará a diretora com o plano, mas em troca quer 40% do tesouro. A diretora aceita e pensa em uma forma de todos acreditarem que a ex- presidiária é Ernestina. No quarto das meninas, Vivi comunica a todas as chiquititas que terá um encontro com Mathias e que precisa escolher a roupa ideal. A pequenina pede ajuda para as amigas e nenhuma das pequeninas decide acordar. No quarto dos meninos, Mosca e Rafa estranham ao perceber que Binho dormiu com luva de boxe. Ao tentar acordar o amigo, Binho dá um soco em Rafa. No hospital, Junior vai ao encontro de Dr. Fernando e pede para falar com o médico. O rapaz pergunta a Fernando se ele ainda está procurando Carol. No orfanato, todas as crianças descem. Cintia comunica a Chico e aos órfãos que Ernestina voltou a trabalhar no orfanato. No hospital, Fernando diz a Junior que não procurou mais Carol e tenta convencê-lo da verdade. O rapaz avisa ao médico que a moça deu um tempo no relacionamento dos dois. No orfanato, as crianças ficam felizes com a suposta volta de Ernestina e percebem o quanto a moça está diferente. Chico tenta se aproximar da mulher, mas Matilde é grosseira com o cozinheiro. Carol conta a Beto sobre a chantagem de José Ricardo e o rapaz fica indignado com a notícia. Em outro orfanato, Dani está se sentindo sozinha e triste. No mesmo momento, a garota vê a imagem da mãe e corre para abraçá-la, mas depois percebe que foi apenas a sua imaginação. Junior visita a menina e ela pede para que o rapaz a tire do lugar. O rapaz se preocupa com Dani, mas tenta deixá-la melhor com a sua visita. No orfanato, Cintia comemora ao perceber que todos acreditaram que Matilde é Ernestina. Na sala, as crianças estranham o comportamento da nova Ernestina, a mulher não para de ser grosseira com todos. No Café Boutique, Érica e Clarita chegam para o trabalho. A garçonete estranha que o pé da nova funcionária já esteja bom e fala à garota que sabe que ela está paquerando Beto. Erica diz que se ela tivesse namorando o entregador, ele já teria oficializado o namoro no FrendiBuqui. Beto vai à sala do juiz Maia e exige explicações do homem. Dr. Maia chama a segurança e Beto afirma que sabe que o funcionário não tem a ficha limpa. O juiz prende Beto por desacato a autoridade. No orfanato, Matilde, se passando por Ernestina, fica surpresa com a quantidade de comida do lugar. Ao tomar café da manhã, as crianças estranham o comportamento da mulher. Beto liga para Tobias e conta que está preso. O barista dá a notícia para Clarita e Érica e sai para buscar o amigo. Na sala, Mosca fala aos amigos que o comportamento de Ernestina, que na verdade é Matilde, parece de uma pessoa que saiu da prisão. Na cozinha, pensando que está falando com Ernestina, Chico pede desculpas para a mulher e Matilde percebe que o cozinheiro está apaixonado pela irmã e resolve aproveitar da situação. A nova zeladora diz a Chico que o perdoa e deixa o cozinheiro feliz pela segunda chance. Carol visita Dani e diz à menina que está fazendo de tudo para tirá-la do orfanato. A funcionária do lugar pede para Dani entrar e a garota chora por querer ficar com Carolina. No orfanato, Bia e Binho se preparam para passar o final de semana com Verônica (Marlei Cevada) e Edgar (Giovani Braz). Carol resolve fugir com Dani para pensar sobre o que fazer com a assistente social (Maximiliana Reis). No orfanato, Ernestina vai à sala de Cintia e confessa à diretora que gosta de Chico e que resolveu fazer uma surpresa para o cozinheiro. A zeladora pede para Cintia conversar com Chico e pedir para que ele vá até o Café Boutique para encontrá-la. Na cozinha, a diretora fala ao cozinheiro que Ernestina está magoada com toda a situação e que pediu para que ele nunca mais a procure. Na sala, as chiquititas sentem falta de Bia e Binho. Duda chega ao local e fala a Mosca que está feliz por ele ter voltado para o orfanato. Mili avisa o amigo que as crianças descobriram que a culpada pelo roubo da carteira foi Pipoca e o mauricinho mente ao dizer que ele é o responsável por ter convencido Carmen a tirar o pequenino do reformatório. No hotel, Carol liga para Junior e o comunica que resolveu fugir com Dani. O rapaz não concorda com a atitude da noiva e Carmen escuta a conversa dos dois. Na casa de Verônica e Edgar, Bia e Binho conhecem o lugar e adoram as coisas estranhas que o casal possui. No Café Boutique, Beto conta a Tobias que Clarita pediu a eles para morarem juntos. O entregador fica desesperado em pensar que a namorada pensa em se casar e o barista tenta aconselhar o rapaz. Érica (Sâmia Abreu) se aproxima dos dois e convida Beto para uma festa e o entregador aceita o convite. Maria Cecília chega ao local e Tobias fica feliz ao vê-la. No hotel, Junior chega para ver Carol e Dani. O rapaz demonstra preocupação sobre a atitude da noiva em ter fugido com a menina. Carol diz ao amado que está desesperada, mas não pode deixar a assistente social levar Dani. Junior pensa a melhor forma de resolver a situação e promete ficar ao lado da noiva. No Café Boutique, Maria Cecília avisa aos funcionários que voltou a trabalhar na empresa da família Almeida Campos. Ao voltar para a sua sala, a supervisora se depara com Armando. O rapaz promete que não irá mais incomodá-la. Armando se sente humilhado e promete se vingar de Tobias. Na casa de Verônica e Edgar, Bia e Binho começam a se incomodar com as piadas exageradas do casal. No orfanato, as crianças sentem falta de Ernestina e questionam Chico. O cozinheiro diz não saber onde a moça está e afirma às crianças que a zeladora não está falando com ele. No Café Boutique, Ernestina espera por Chico, a zeladora estranha a demora do amado. Com o passar das horas, Clarita avisa Ernestina que a loja está fechando. Sem graça, a zeladora paga a conta e resolve voltar para o orfanato. José Ricardo aparece no hotel e surpreende Carolina. No hotel, o empresário pede para conversar com a moça. José Ricardo diz a Carol que soube dos problemas sobre a adoção de Dani e quer ajudá-la. O empresário confessa que a adoção foi negada por um pedido que ele fez ao juiz Maia (Jaime Leibovitch). José Ricardo propõe a Carol que ela se separe de Junior e só assim terá a guarda de Dani. No orfanato, Ernestina volta ao local triste e encontra com Chico na cozinha. A zeladora não entende o motivo do amado não ter comparecido ao Café Boutique. Enquanto isso, o cozinheiro ao ver Ernestina arrumada, pensa que a moça já tem uma nova pessoa em sua vida e fica chateado. No hotel, Carol não acredita que o pai de seu noivo esteja a chantageando. José Ricardo deixa claro que a moça nunca será bem-vinda à família Almeida Campos e Carol diz que não irá se separar do noivo. O empresário afirma que se ela contar sobre a conversa, ela não irá mais ver Dani. Com medo das ameaças do sogro, Carol resolve tirar a menina do hotel e levá-la para outro lugar. Na rodoviária, as duas se preparam para viajar. Carol liga para Beto e avisa ao irmão que levará Dani para a casa de D. Nina (Sônia Guedes), sua avó. A moça pede para o rapaz guardar segredo e não contar sobre o paradeiro das duas para Junior.No quarto, as crianças sentem falta das broncas de Ernestina e estranham o sumiço da zeladora. Na sala, com uma mala na mão, Ernestina se despede do local e afirma para si mesma que não conseguirá viver no orfanato sendo rejeitada por Chico e sem o amor das crianças. No quarto, as chiquititas confessam a Mili que estão sentindo falta das histórias da pequenina. A órfã diz que não está inspirada e que outro dia contará uma nova história. No dia seguinte, Carol e Dani chegam à casa de D. Nina. No orfanato, as órfãs acordam e estranham que Ernestina não tenha aparecido. Na casa de Verônica e Edgar, Bia e Binho escutam uma conversa estranha do casal. Os dois aparecem na sala e comunica aos pequeninos que decidiram em não adotá-los. Aliviados, Bia e Binho confessam que não se divertiram e que não gostaram dos dois. De volta para o orfanato, os pequeninos contam tudo o que passaram na casa do casal. Na diretoria, Cintia se irrita pelos órfãos terem voltado. A diretora encontra uma carta de Ernestina em sua mesa e descobre que a zeladora foi embora do lugar. Cintia fica feliz ao terminar de ler a mensagem e rasga o papel. José Ricardo confessa a Maria Cecília que está feliz em ter a funcionária de volta à empresa. Na loja, Érica se aproxima de Beto e lembra o rapaz da festa. O entregador fica em dúvida se realmente deve aceitar o convite. No mesmo momento, Junior questiona Beto sobre o paradeiro de Carol e o rapaz não segue os conselhos da irmã e comunica ao chefe onde sua irmã está. Na sala, Cintia comunica aos órfãos e a Chico que Ernestina foi embora do orfanato. Surpresos com a notícia, o funcionário e os órfãos questionam a diretora. Cintia mente e diz que a moça não estava feliz e que teve uma proposta melhor de trabalho. Carol conta para D. Nina sobre tudo o que aconteceu e as coisas que a levaram de volta para a casa da avó. Junior cancela todas as suas reuniões para ir ao encontro de Carol. José Ricardo questiona o filho e percebe que ele está agitado. O empresário diz ao filho que tem um bom advogado que pode ajudar no caso da adoção de Dani. José Ricardo fica preocupado e pensa na possibilidade de Carol falar ao filho sobre a conversa que ele teve com a nora. Na cozinha, Chico fica triste com a notícia de Ernestina e Mosca tenta consolar o cozinheiro. Eduarda confessa a Maria Cecília que falou com Tomás Ferraz para que ela voltasse a trabalhar no Café Boutique. A moça fica surpresa com a notícia. Junior chega à casa de D. Nina e surpreende Carolina.Na casa de D. Nina, Junior fica aliviado em encontrar Carol e a moça apresenta sua avó ao noivo. No Café Boutique, Tobias fala para Beto que com a volta de Maria Cecília ele não irá sair da empresa. O barista confessa que seu maior sonho é casar com a moça e formar uma família. Clarita escuta uma conversa entre Erica e Beto, a nova funcionária fala para a namorada do rapaz sobre o convite que ela fez ao entregador. A garota fica chateada com toda a situação. No orfanato, apesar de estarem tristes com a partida de Ernestina, as crianças aproveitam para quebrar todas as regras do local. Junior fala a Carol da importância de eles voltarem para resolver a situação, mas D. Nina pede para que eles passem a noite e o rapaz aceita. Sozinhos, Carol decide contar ao noivo sobre a conversa que teve com seu pai, mas são surpreendidos pela policia. O oficial comunica que irá levar Dani para o juizado. No mesmo momento, José Ricardo liga para Carol e, ironicamente, diz que ele foi o responsável por ter comunicado a policia. O empresário a ameaça novamente e a moça fica sem saber o que fazer. No orfanato, as crianças começam uma guerra de pipoca e bagunçam todo o lugar. No dia seguinte, Carol se preocupa e pensa uma maneira de conseguir ter Dani de volta. Junior tenta consolar a amada, ele avisa a moça que seu pai conseguiu um advogado. Revoltada, Carol diz ao rapaz que não quer a ajuda de José Ricardo e briga com Junior. No Café Boutique, Maria Cecília chega ao trabalho e vai ao encontro de Tobias. A supervisora questiona o barista como ele conseguiu convencer Armando a chamá-la de volta. Orgulhoso, Tobias conta que enfrentou o rapaz, mas Maria Cecília não acredita nele. No orfanato, as crianças limpam a casa para ajudar Chico nas tarefas. No pátio, Bia conta para Ana que Binho ainda chupa o dedo para dormir, mas pede para a garota guardar segredo. Ana não aguenta e conta para Tati. Na diretoria, Cintia faz entrevista com novas candidatas a zeladora. Na cozinha, Chico faz uma lista de compras e pede para Pata e Vivi irem juntas ao supermercado. O cozinheiro não esconde a falta que sente de Ernestina. Cintia se irrita por ter entrevistado ótimas profissionais para o cargo, mas na verdade a diretora quer alguém que maltrate os pequeninos. Rafa entra na sala e entrega algumas correspondências a Cintia. A diretora se depara com uma carta de uma penitenciaria destinada a Ernestina e descobre que ex-zeladora tem uma irmã que será solta nos próximos dias. No supermercado, Vivi reencontra Mathias (Thiago Wittner) e fica feliz ao ver o garoto. Carol recebe em sua casa José Ricardo para uma conversa. O empresário fala à moça que terá Dani de volta, mas ela precisará se afastar de Junior. Carol deixa claro que não abrirá mão do noivo e nem da menina, a moça afirma que irá lutar contra ele para conseguir a adoção de Dani. José Ricardo afirma que isso não será possível, pois o juíz Maia está do seu lado e não mudará a decisão do juizado de menores. No supermercado, Mathias e Vivi conversam e o garoto pede o número do celular da pequenina. No Café Boutique, Tobias questiona o atraso de Érica. A moça chega à loja com o pé machucado e pede ajuda para Beto. Érica diz que não poderá ficar andando pela loja e que precisará ficar no caixa recebendo o pagamento dos clientes e passando as entregas para Beto. A atitude da moça irrita novamente Clarita. Ao sair do supermercado, Vivi vê Mathias e mostra para Pata o garoto que conheceu. A menina fica impressionada com o carro e o motorista que o menino tem. No orfanato, a notícia que Binho ainda chupa o dedo se espalha e Duda fica sabendo da novidade. Em sua casa, Carol não sabe qual decisão tomar e Junior aparece para consolar a moça. O rapaz está se esforçando para ajudá-la a conseguir a adoção de Dani e pede a Carol para que os dois se ajudem nesta situação. No orfanato, Duda se esparrama pelo sofá e Binho tira satisfação com o pequenino. O mauricinho zomba do órfão por ele ainda chupar dedo e Binho fica constrangido. Na prisão, Cintia vai ao encontro de Matilde (Carla Fioroni), irmã de Ernestina, e se apresenta como amiga da ex-zeladora. A diretora fica espantada ao notar que a moça é irmã gêmea de Ernestina.Junior tenta acalmar Carol e se preocupa ao ver como a noiva está reagindo com a situação. Sem saída e com medo das ameaças de José Ricardo, Carol decide termina com Junior. No orfanato, Binho se sente ofendido com a brincadeira de Duda e os órfãos defendem o amigo. Carol comunica a Junior que precisa terminar o noivado e que irá resolver o problema da adoção de Dani sozinha. Indignado, Junior fica magoado com a moça e Carol fala ao amado que quer terminar por não o amar mais. No orfanato, Mosca fala a Duda sobre a relação que ele tem com a mãe e o mauricinho fica chateado ao perceber que Mili contou ao seu rival sobre o segredo que ele pediu para que ela guardasse. No presídio, Cintia percebe as diferenças de comportamento entre Ernestina e Matilde. A ex-presidiária diz à diretora que não tem contato com a irmã, pois a ex-zeladora nunca respondeu suas correspondências. Cintia fica feliz em ter conhecido a irmã gêmea de Ernestina e decide lhe fazer uma proposta. No Café Boutique, Junior pensa no motivo que fez Carol terminar o noivado. Em sua casa, a moça chora pela decisão que tomou. No orfanato, os segredos revelados tornam o clima do lugar ruim. Chico tenta acalmar a situação e Tati explica para o cozinheiro o que aconteceu. Chorando, Binho corre para o quarto e os amigos o acompanham. Duda fica decepcionado com Mili e vai embora. No quarto dos meninos, Rafa, Mosca e Pata conversam com Binho. No caixa do Café Boutique, Érica dá ordens para Clarita e irrita a garçonete. A nova funcionária vê José Ricardo e vai até a mesa do dono da rede do Café Boutique para atendê-lo. Armando elogia a garota para o empresário, que concorda com a eficiência da nova funcionária. Ao observar a cena, Clarita se irrita e percebe que a garota está andando normalmente. Carol liga para José Ricardo e avisa ao empresário que cumpriu a parte do acordo e terminou o relacionamento com Junior. A moça pede para que Dani volte para sua casa e José Ricardo promete que irá ajudá-la a solucionar o problema da adoção da menina. À noite, Chico serve o jantar para as crianças e todos estão irritados pelo segredo que foi revelado. Chico aconselha os órfãos a pedirem desculpas uns para os outros. As chiquititas aceitam a sugestão do cozinheiro e se desculpam uma com as outras, mas Bia não aceita as desculpas de Ana. Na mansão da família Almeida Campos, Junior está chateado e revela para Valentina que Carol terminou o noivado. Carmen vê a cena e questiona o sobrinho, a megera tenta descobrir o motivo da tristeza do rapaz e Junior decide ir para o quarto. No Café Boutique, Érica reclama da dor que está em seu pé e pede para que Beto lhe dê uma carona. Ao ouvir o pedido, Clarita proíbe que o namorado a levá-la para casa. Na frente da moça, Beto chama a atenção da namorada e defende Érica. Irritado com o ciúme da namorada, Beto leva Érica para casa e deixa Clarita chateada. Eduarda questiona Maria Cecília sobre Junior e pergunta se o rapaz ainda está namorando Carol. A supervisora diz que acredita que o rapaz esteja solteiro. Ao chegar à casa de Erica, a menina diz que ficou impressionada por Beto ter brigado com Clarita por causa dela. A moça dá um beijo no rosto do garoto e o deixa confuso. No orfanato, Ana vai falar com Bia, mas é ignorada pela pequenina. A órfã pede perdão para a encrenqueira e ela aceita o pedido de desculpas. Na sala, Vivi conta para Cris sobre Mathias e espera ansiosamente a mensagem do garoto. No mesmo momento, chega um torpedo do menino em seu celular e as duas comemoram. Cris orienta a amiga a ser discreta e não deixar transparecer que ela está interessada nele. Os dois começam a trocar mensagens e Mathias a convida para sair. Beto chega em casa e percebe a tristeza de sua irmã. Carol conta ao rapaz que o juizado levou Dani. Beto se culpa por ter contado a Junior onde a moça estava e Carol acalma o rapaz. A moça avisa Beto que terminou o seu relacionamento com Junior. No quarto, para não chupar os dedos, Binho coloca em suas mãos uma luva de boxe. No dia seguinte, no campo de golfe, José Ricardo pede ao juiz Maia para que libere a adoção para Carol. O homem diz que não poderá fazer isso, pois o empresário fez a denúncia do sequestro e que o caso ficou registrado na polícia. Dr. Maia tem medo que descubram que ele tem um acordo com José Ricardo e por isso não poderá autorizar a adoção.Cintia chega ao orfanato acompanhada de Matilde. A diretora propôs para a ex-presidiária se passar por Ernestina e maltratar todas as crianças, em troca a diretora oferece um bom salário e as melhores condições de vida. Matilde exige explicações de Cintia e ameaça a diretora a contar todo o plano, do contrário irá revelar o seu segredo para todos. Cintia revela a Matilde que está à procura de um tesouro que está escondido dentro do orfanato, por isso precisa de sua ajuda para se livrar de todos que moram no lugar. Matilde diz que ajudará a diretora com o plano, mas em troca quer 40% do tesouro. A diretora aceita e pensa em uma forma de todos acreditarem que a ex- presidiária é Ernestina. No quarto das meninas, Vivi comunica a todas as chiquititas que terá um encontro com Mathias e que precisa escolher a roupa ideal. A pequenina pede ajuda para as amigas e nenhuma das pequeninas decide acordar. No quarto dos meninos, Mosca e Rafa estranham ao perceber que Binho dormiu com luva de boxe. Ao tentar acordar o amigo, Binho dá um soco em Rafa. No hospital, Junior vai ao encontro de Dr. Fernando e pede para falar com o médico. O rapaz pergunta a Fernando se ele ainda está procurando Carol. No orfanato, todas as crianças descem. Cintia comunica a Chico e aos órfãos que Ernestina voltou a trabalhar no orfanato. No hospital, Fernando diz a Junior que não procurou mais Carol e tenta convencê-lo da verdade. O rapaz avisa ao médico que a moça deu um tempo no relacionamento dos dois. No orfanato, as crianças ficam felizes com a suposta volta de Ernestina e percebem o quanto a moça está diferente. Chico tenta se aproximar da mulher, mas Matilde é grosseira com o cozinheiro. Carol conta a Beto sobre a chantagem de José Ricardo e o rapaz fica indignado com a notícia. Em outro orfanato, Dani está se sentindo sozinha e triste. No mesmo momento, a garota vê a imagem da mãe e corre para abraçá-la, mas depois percebe que foi apenas a sua imaginação. Junior visita a menina e ela pede para que o rapaz a tire do lugar. O rapaz se preocupa com Dani, mas tenta deixá-la melhor com a sua visita. No orfanato, Cintia comemora ao perceber que todos acreditaram que Matilde é Ernestina. Na sala, as crianças estranham o comportamento da nova Ernestina, a mulher não para de ser grosseira com todos. No Café Boutique, Érica e Clarita chegam para o trabalho. A garçonete estranha que o pé da nova funcionária já esteja bom e fala à garota que sabe que ela está paquerando Beto. Erica diz que se ela tivesse namorando o entregador, ele já teria oficializado o namoro no FrendiBuqui. Beto vai à sala do juiz Maia e exige explicações do homem. Dr. Maia chama a segurança e Beto afirma que sabe que o funcionário não tem a ficha limpa. O juiz prende Beto por desacato a autoridade. No orfanato, Matilde, se passando por Ernestina, fica surpresa com a quantidade de comida do lugar. Ao tomar café da manhã, as crianças estranham o comportamento da mulher. Beto liga para Tobias e conta que está preso. O barista dá a notícia para Clarita e Érica e sai para buscar o amigo. Na sala, Mosca fala aos amigos que o comportamento de Ernestina, que na verdade é Matilde, parece de uma pessoa que saiu da prisão. Na cozinha, pensando que está falando com Ernestina, Chico pede desculpas para a mulher e Matilde percebe que o cozinheiro está apaixonado pela irmã e resolve aproveitar da situação. A nova zeladora diz a Chico que o perdoa e deixa o cozinheiro feliz pela segunda chance. Carol visita Dani e diz à menina que está fazendo de tudo para tirá-la do orfanato. A funcionária do lugar pede para Dani entrar e a garota chora por querer ficar com Carolina.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).