Confira a semana de Rubi (13 a 18/3)

Segunda-feira



Genaro confessa ao filho que Elisa é sua esposa. Luiz, furioso, acusa o pai de bigamia e diz estar muito decepcionado, que tem vergonha de ser seu filho. Luiz discute com Sofia por não ter lhe contado que seu pai tinha outra família. Ele termina seu namoro. Maribel informa a Elisa que Genaro foi internado em estado grave. Elisa diz a Heitor que tem certeza de que Maribel ainda o ama. Heitor, irritado, responde que assim como ela, ele também vai defender seu casamento com Rubi. Tiago comenta com Rubi que Genaro está internado, pois passou mal quando Luiz descobriu que ele tinha uma vida dupla. Tiago diz a Rubi que sabe que tudo foi planejado por ela. Ele promete não dizer nada, mas deixa claro que seu silêncio tem um preço. Sônia diz a Alessandro que terminou seu compromisso com Tiago e que gostaria que começassem um relacionamento. Maribel pede ao pai que doe sangue para Genaro, pois o estado dele é muito grave. Maribel promete voltar para a capital caso o pai atenda seu pedido. Elisa e Liliam se encontram no hospital.



Terça-feira



Liliam pergunta a Elisa se ela é a ex-esposa de Genaro. Elisa responde que Genaro é e continuará sendo seu marido, pois estão casados há trinta anos. Elisa dá uma bofetada na rival. Luiz, furioso, diz a Elisa que o único culpado é seu pai, que se casou com as duas e passou a vida enganando-as. Rubi e Maribel discutem. Artur diz a Maribel que apesar de tudo o que aconteceu espera que ela não se recuse a doar se sangue para Genaro. Heitor, arrependido, pede a Maribel que não vá embora e ajude seu padrinho. Rubi se encontra com a mãe e Rosário pede a filha que mude sua maneira de agir, pois nunca conseguirá ser feliz vivendo ao lado de um homem que não ama. Rubi diz à mãe que por dinheiro renunciou ao amor e não permitirá que ninguém atrapalhe sua vida. Heitor agradece a Maribel por ter convencido seu pai a doar sangue para seu padrinho.



Quarta-feira



Rubi pergunta a Heitor se ele continua com pena de Maribel e, por isso, permitiu que o beijasse. Heitor, nervoso, diz a Maribel que ama Rubi e é melhor que nunca mais voltem a se encontrar. Lorena confessa a Raul que se apaixonou por Paco. Artur e Liliam se encontram. Ele diz que sempre a amou e explica que seus pais o mandaram para a Europa para separá-los, e que quando voltou ao país a procurou por todas as partes mas não conseguiu encontrá-la. Liliam diz a Artur que essa história pertence ao seu passado e que não pretende voltar a vê-lo. Genaro diz a Heitor que vai se esforçar para aceitar Rubi. Genaro diz a Rubi que vai devolver o dinheiro para Heitor e admite que não deveria tê-la colocado à prova. Rosário pergunta a Alessandro se Heitor é um bom homem. Ele responde que sim, mas diz que Rubi é muito ambiciosa e está atrás de mais dinheiro. Alessandro diz a Rubi que Tiago só está interessado em sexo. Durante o jantar Tiago acaricia as pernas de Rubi e, cínico, olha para Heitor.



Quinta-feira



Tiago diz a Heitor que fará um bom negócio se investir seu dinheiro com ele. Naty entra no quarto de Genaro. Elisa entra na sequência e sai ao ver Genaro e Naty abraçados. Raul discute com Paco e o acusa de ter roubado sua namorada, mas deixa claro que logo ela se cansará de sua pobreza e voltará para ele. Rubi tenta deixar Maribel numa situação constrangedora diante de Heitor, dizendo que ela que quer seu pai o leve a ruína. Elisa, indignada, diz que foi Artur quem fez com que cancelassem alguns contratos da empresa de Genaro, mas garante que não vai mais se associar com Tiago, pois Maribel pediu que não continuasse com a vingança. Caetano pede a Rubi que não volte a importunar sua mãe, pois ela está muito doente e qualquer desgosto poderia matá-la. Liliam diz a Genaro que vai tentar refazer sua vida sem ele e agradece por tudo que fez por ela e por seus filhos. Em uma joalheria, Rubi tenta humilhar Caetano. Ele discute com Rubi, diz que o dinheiro não traz felicidade e garante que Cristina será muito feliz ao lado do homem que ama. Rubi coloca uma jóia dentro da pasta de Caetano e deixa o futuro cunhado numa situação muito difícil. O advogado diz a Caetano que ele poderá ser condenado há cinco anos de prisão. Dona Vitória diz a Alessandro que, segundo as provas, ele assinou alguns papéis que comprovam a compra fraudulenta do equipamento para a clínica.



Sexta-feira



Vitória acusa Alessandro de ter abusado de sua confiança e diz que está muito decepcionada com ele. Alessandro agradece a Vitória por tudo que fez por ele e garante que vai conseguir provar sua inocência. Sônia comunica a Tiago que não trabalhará mais com ele. Tiago, furioso, diz que ela é e sempre será sua. Diz também que ela só tem um caso com Alessandro por que ele permite e deixa claro que ninguém o abandona se ele não quiser. Rubi diz a Toledo que Caetano já está preso e, em tom de deboche, comenta que quer ver se agora ele vai continuar se vangloriando de sua felicidade com Cristina. Toledo, perplexo, diz a Rubi que ela não pode suportar a felicidade de sua irmã. Rubi fica furiosa quando Sônia diz que passou a noite com Alessandro. Rosário tenta evitar que a filha se encontre com Tiago. Rubi, cínica, pede à mãe que não se meta em sua vida. Alessandro procura Rubi e diz que sua mãe lhe pediu que a impedisse de se encontrar com Tiago. Rubi cai, bate a cabeça e fica inconsciente. 