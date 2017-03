Você está: Novelas

Globo

Confira a semana de Sol Nascente (13 a 18/3)

Vcfaz.tv - 13 Mar 2017 - 23:08







Segunda-feira



Marina incentiva Paty a conhecer Lenita. Carolina e Louzada se beijam. Mario e Alice partem para sua lua de mel. Paty conversa com Lenita e Vittorio. Lenita sugere que Loretta converse com Lúcia sobre trabalho. Silva anuncia a Sinhá que sua fortuna foi confiscada pela polícia. Alice questiona Tanaka sobre Mocinha. Daniel oferece um emprego a Milena. Tanaka ajuda Mieko e Damasceno a organizar seu casamento. Mocinha ameaça Sinhá para salvar Tanaka. Milena e Ralf brigam. Sinhá revela a Cesar que eles estão falidos.



Terça-feira



Milena decide voltar para sua casa. Hideo e Flavinha viajam para encontrar a mãe biológica da menina. Milena afirma que Ralf precisa mudar. Elisa e Padre Julião se declaram um para o outro. Bernardo consegue um curso internacional de arte para Yumi e Tiago. Mieko incentiva Tanaka a ir atrás de Mocinha. Sinhá explica seu plano contra Tanaka para Cristiano. Damasceno descobre que Sinhá é a chefe da quadrilha e avisa a Gaetano. Tanaka é sequestrado por Cristiano e seus capangas e Damasceno alerta Louzada. Sinhá se revela para Tanaka.



Quarta-feira



Sinhá afirma que deseja a fortuna de Tanaka. Alice implora que Mocinha volte para ajudar a resgatar seu pai. Ralf leva Milena à faculdade e decide observar Daniel sem que ninguém perceba. Paty diz a Lenita que virá com Marina ao Brasil. Mesquita invade a casa de Sinhá à procura de provas. Alice consegue fazer com que Cesar revele onde está Tanaka. Ana contrata Loretta como recepcionista da pousada. Dora e Paula contam para Julião que Elisa deixou a cidade. Ralf interrompe a aula de Daniel e Milena se surpreende. Louzada e Mesquita chegam a Sinhá e Cristiano, mas Tanaka é baleado.



Quinta-feira



Tanaka é socorrido e Sinhá consegue fugir. Louzada e Mesquita tentam interceptar o avião de Sinhá. Ralf briga com Daniel e Milena termina seu namoro. Alice avisa a Gaetano que Tanaka passará por uma cirurgia de risco. Ralf pede ajuda a Padre Julião para resgatar o amor de Milena. Mocinha revela tudo o que sabe sobre Sinhá. A cirurgia de Tanaka é bem-sucedida. Ralf afirma que não se desculpará com Daniel e Milena. Julião se declara para Elisa. Louzada alerta a polícia americana sobre Sinhá e Cristiano. Loretta conhece François. Nasce Giuliana, filha de Carolina.



Sexta-feira



Elisa e Julião decidem ficar juntos. Mocinha confessa seus erros e pede perdão a Alice. Mario se emociona com o nascimento de Giuliana. Ralf conhece Paty e Marina. Daniel pede uma chance a Milena. Lenita, Ralf, Mario, François e Loretta acordam uma parceria de trabalho. Tanaka e Mocinha conversam. Alice reabre a Arraial Pescados e recontrata Wagner. Tiago aceita viajar para o Japão com Yumi, mas ela diz que dois devem se casar antes. Louzada e Carolina se beijam. Cesar afirma para sua advogada que deseja mudar. Alice revela a Mario que está grávida.



Sábado



Há uma passagem de tempo. Mario e Louzada cuidam de Giuliana. O fisioterapeuta diz a Tanaka que ele está quase recuperado. Chega o dia do casamento de Mieko e Damasceno e Yumi e Tiago. Dora faz sucesso no primeiro desfile de sua grife. Paty e Marina chegam a Arraial do Sol Nascente. Alice anuncia que está grávida de um menino. Daniel surpreende Milena com um beijo e Ralf vê. Ralf anuncia a Lenita que deixará o Brasil. Lenita e Vittorio se casam. Ralf se despede e sofre por Milena, que chora com a partida do ex-namorado. Cesar faz progressos na prisão. Nasce Lorenzo, filho de Alice e Mario. Sinhá e Cristiano aplicam novo golpe em uma família nos EUA. Marina incentiva Paty a conhecer Lenita. Carolina e Louzada se beijam. Mario e Alice partem para sua lua de mel. Paty conversa com Lenita e Vittorio. Lenita sugere que Loretta converse com Lúcia sobre trabalho. Silva anuncia a Sinhá que sua fortuna foi confiscada pela polícia. Alice questiona Tanaka sobre Mocinha. Daniel oferece um emprego a Milena. Tanaka ajuda Mieko e Damasceno a organizar seu casamento. Mocinha ameaça Sinhá para salvar Tanaka. Milena e Ralf brigam. Sinhá revela a Cesar que eles estão falidos.Milena decide voltar para sua casa. Hideo e Flavinha viajam para encontrar a mãe biológica da menina. Milena afirma que Ralf precisa mudar. Elisa e Padre Julião se declaram um para o outro. Bernardo consegue um curso internacional de arte para Yumi e Tiago. Mieko incentiva Tanaka a ir atrás de Mocinha. Sinhá explica seu plano contra Tanaka para Cristiano. Damasceno descobre que Sinhá é a chefe da quadrilha e avisa a Gaetano. Tanaka é sequestrado por Cristiano e seus capangas e Damasceno alerta Louzada. Sinhá se revela para Tanaka.Sinhá afirma que deseja a fortuna de Tanaka. Alice implora que Mocinha volte para ajudar a resgatar seu pai. Ralf leva Milena à faculdade e decide observar Daniel sem que ninguém perceba. Paty diz a Lenita que virá com Marina ao Brasil. Mesquita invade a casa de Sinhá à procura de provas. Alice consegue fazer com que Cesar revele onde está Tanaka. Ana contrata Loretta como recepcionista da pousada. Dora e Paula contam para Julião que Elisa deixou a cidade. Ralf interrompe a aula de Daniel e Milena se surpreende. Louzada e Mesquita chegam a Sinhá e Cristiano, mas Tanaka é baleado.Tanaka é socorrido e Sinhá consegue fugir. Louzada e Mesquita tentam interceptar o avião de Sinhá. Ralf briga com Daniel e Milena termina seu namoro. Alice avisa a Gaetano que Tanaka passará por uma cirurgia de risco. Ralf pede ajuda a Padre Julião para resgatar o amor de Milena. Mocinha revela tudo o que sabe sobre Sinhá. A cirurgia de Tanaka é bem-sucedida. Ralf afirma que não se desculpará com Daniel e Milena. Julião se declara para Elisa. Louzada alerta a polícia americana sobre Sinhá e Cristiano. Loretta conhece François. Nasce Giuliana, filha de Carolina.Elisa e Julião decidem ficar juntos. Mocinha confessa seus erros e pede perdão a Alice. Mario se emociona com o nascimento de Giuliana. Ralf conhece Paty e Marina. Daniel pede uma chance a Milena. Lenita, Ralf, Mario, François e Loretta acordam uma parceria de trabalho. Tanaka e Mocinha conversam. Alice reabre a Arraial Pescados e recontrata Wagner. Tiago aceita viajar para o Japão com Yumi, mas ela diz que dois devem se casar antes. Louzada e Carolina se beijam. Cesar afirma para sua advogada que deseja mudar. Alice revela a Mario que está grávida.Há uma passagem de tempo. Mario e Louzada cuidam de Giuliana. O fisioterapeuta diz a Tanaka que ele está quase recuperado. Chega o dia do casamento de Mieko e Damasceno e Yumi e Tiago. Dora faz sucesso no primeiro desfile de sua grife. Paty e Marina chegam a Arraial do Sol Nascente. Alice anuncia que está grávida de um menino. Daniel surpreende Milena com um beijo e Ralf vê. Ralf anuncia a Lenita que deixará o Brasil. Lenita e Vittorio se casam. Ralf se despede e sofre por Milena, que chora com a partida do ex-namorado. Cesar faz progressos na prisão. Nasce Lorenzo, filho de Alice e Mario. Sinhá e Cristiano aplicam novo golpe em uma família nos EUA.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).