Confira a semana de Rock Story (13 a 18/3)

Segunda-feira



Gui não aceita as desculpas de Diana por ter denunciado Júlia. Marisa expulsa Romildo de sua casa. Gilda manda Elias pegar produtos da churrascaria para servir às clientes no salão. Lorena admira Gui dormir. Diana demite Vanessa ao saber que foi a secretária quem contou a Júlia sobre a autoria da denúncia. Zac depõe na delegacia sobre o assalto em sua casa e identifica Romildo como um dos bandidos. Júlia recebe a visita de Gui e Zac. Nanda implora para que Gordo não a mande embora. Amanda quase flagra Nelson mexendo eu sua bolsa para pegar o número do celular de Glenda. Gui vai embora nervoso do show de lançamento do CD da 4.4 e acaba sofrendo um acidente de carro.



Terça-feira



Gui avisa a Nelson que bateu com o carro. Nanda conta a Syl que teve uma ideia para afastar Eva da vida de Gordo. A carcereira avisa a Júlia que Gui sofreu um acidente. Luana flagra Elias deixando a churrascaria com uma mochila. Júlia diz a Lorena que tem prejudicado a vida de Gui desde que o conheceu. Diana pede que Vanessa volte a trabalhar para ela. Nanda resolve ser paciente de Eva, como parte de seu plano para afastar a terapeuta de Gordo. Nanda inventa para Eva que é assediada por seu chefe. Alex pede ajuda a William e Romildo para voltar ao Rio, a fim de encontrar Lorena. Manu surpreende Eva ao dizer que passará um tempo no apartamento a que ela tem direito, como filha de Joel. Júlia pede a Gui para esquecê-la.



Quarta-feira



Júlia pede para Gui não ir mais visitá-la. Eva se irrita quando Manu decide reclamar sua parte na herança. Cely diz a Júlia que ela não deveria ter afastado Gui. Tom conta a Diana que Júlia terminou o relacionamento com Gui. Yasmin diz a Néia que Manu faz sucesso na Europa como DJ. Tom tenta beijar Amanda, que é obrigada por Edith a contar que pode ser filha de Nelson. Eva confessa a Gordo que está ficando complicado tratar de Gui, depois de conviver com Diana. Vanessa questiona Amanda por ter escondido que pode ser filha de Nelson. Nelson diz a Amanda que precisa fazer um teste de DNA. Léo se interessa por Manu. Zac faz uma surpresa para Yasmin. Gui excede na bebida e Diana aparece no bar em que ele está para levá-lo para casa.



Quinta-feira



Gui percebe que um dos clientes do bar o fotografa com Diana. Yasmin e Zac passam a noite juntos. Diana leva Gui para sua casa. Gordo repreende Gui por ter faltado à reunião e se embriagado em um bar. Elias fica tenso quando Luana constata que faltam bebidas no estoque do bar. Léo conta a Yasmin e a Néia que Manu criticou sua música. Miguel avisa a Lázaro que o Tênis Flash não quer renovar o contrato com Léo e sim fazer a campanha publicitária com a banda 4.4. Júlia deixa Gui desesperado ao recusar a visita do músico. Glenda se irrita com Amanda ao descobrir que a moça declarou que poderia ser filha de Nelson. Lázaro pensa em prejudicar a banda 4.4. Vanessa mostra a Diana sua foto com Gui no bar, publicada na internet. Lázaro procura Júlia para lhe fazer uma proposta.



Sexta-feira



Júlia não aceita a proposta de Lázaro. Gordo percebe que Diana está tentando se aproximar de Gui. Eva avisa a Gui que não poderá mais atendê-lo. Néia exige que Lázaro resgate o contrato que Léo perdeu para a 4.4. Manu sente pena de Léo. Nanda diz a Syl que acabará com o namoro de Gordo e Eva. A agente mostra a foto de Gui com Diana para Júlia. Júlia conta a Gui sobre a proposta de Lázaro e não cede a seu pedido para continuarem juntos. Lorena concorda em dar dinheiro para William e Romildo fugirem. Riba repreende Alex por destratar os clientes. Alex decide voltar para casa. Lorena tenta convencer Júlia de que Gui a ama. Carlos pede dinheiro a Lázaro e o ameaça. Lorena enfrenta Diana.



Sábado



Alex rouba o dinheiro do quiosque em que trabalhava em Maceió. Manu dá uma entrevista para dizer que Léo a beijou a força. Lázaro e Ramon assistem ao bate-boca de Léo e Manu na TV. Luana avisa a Luizão que Elias está roubando comida. Haroldo pensa em demitir Elias. Lorena conta para Gui que Júlia viu sua foto com Diana. Léo se depara com um grupo de fãs que protesta contra ele. Lázaro repreende Léo, e avisa ao rapaz que a situação não é boa. Lorena entrega dinheiro a William e Romildo para os bandidos saírem da cidade. Haroldo se surpreende quando Gilda revela que foi ela quem mandou Elias pegar mantimentos da churrascaria para servir no salão. Alex surpreende Lorena.





