RedeTV! ultrapassa limite no Carnaval 2017

A RedeTV! “causou” na cobertura do Carnaval 2017 sob comando de Nelson Rubens e Flavia Noronha. Como já se transformou em tradição, a emissora de Dallevo e Carvalho apostou nos bastidores da folia de São Paulo e Rio de Janeiro. Logo no primeiro dia, um fato ganhou repercussão.



Léo Aquilla entrevistava Ju Isen que ficou brava pela nota baixa de Geisy Arruda. Para valorizar o seu material, a modelo resolveu mostrar a bunda e agachou-se. Essa imagem estourou na tela. Repercussão geral nas redes sociais. E o pior: ela estava pintada com a bandeira nacional! Um fato constrangedor. O diretor de programação, Elias Abrão, pediu demissão depois do ocorrido.



E não para por aí. A RedeTV! escalou Agnaldo Timóteo para participar desta cobertura. No domingo (26/02), ele bateu boca com Leo Aquilla sobre o “casamento gay” que, para o cantor, não existe. Pauta de SuperPop em pleno Carnaval. Em contrapartida, Leo disse que Agnaldo não sairia do armário de jeito nenhum. Depois, Leo e seu marido resolveram mostrar o seu amor: beijaram em frente ao ex-deputado. “Eu sou conservador”, bradou o mineiro de Caratinga.



E ainda teve Andrea de Nóbrega por lá. Melhor, Andrea Nóbrega. Não há mais o “de”. Veridiana Freitas e Rogéria também “prestigiaram” a cobertura. Entre outros que aproveitaram a chance para aparecer na telinha.



Como em todos os carnavais, eu falo: Saudades da Manchete....



