Você está: FabioTV

FabioTV

Fátima Bernardes sobressai com experiência em cobertura do Carnaval na Globo

@tvfabio





Ontem, 23:17





Fátima Bernardes sobressai com experiência em cobertura do Carnaval na Globo (Divulgação) Fátima Bernardes sobressai com experiência em cobertura do Carnaval na Globo (Divulgação)



Olá, internautas



O Carnaval 2017 rendeu momentos trágicos em plena Marquês de Sapucaí para a transmissão da TV Globo. Neste ano, Fátima Bernardes ganhou a companhia de Alex Escobar. O excelente Milton Cunha continuou a passar informações consistentes aos telespectadores sobre o desfile das escolas de samba. Pretinho da Serrinha estava por lá para falar sobre o ritmo da bateria. Comentarista desnecessário. Como sempre ressaltamos neste espaço, há um excesso de profissionais que atrapalham o show na TV.



Sim. O desfile das agremiações fluminenses e paulistanas é um grande teatro ao ar livre. Os locutores precisam passar informações realmente relevantes. Em São Paulo, Chico Pinheiro e Monalisa Perrone continuaram a narrar a folia. Neste ano, pelo menos, ocorreram alguns momentos de "respiro" sem o falatório totalmente desnecessário dos locutores e comentaristas Celso Viafora, Ailton Graça e Alemão do Cavaco. Os telespectadores puderam sambar e ouvir o samba-enredo. É pouco, mas foi um avanço.



Em uma determinada situação, Chico começou a falar que Monalisa é hiperativa e que não parava quieta. Ela começou a dar gargalhada. Conversa de bastidor em plena transmissão. Os comentaristas tiveram que chamar a atenção da "dupla dinâmica" para destacar o momento importante do desfile, o recuo da bateria. E tivemos outra boa evolução: o repórter Márcio Canuto pouco apareceu. Ocorreu um rodizío na equipe de reportagem. E sem aquela "neura" do cronômetro.



Neste ano, o desfile das escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro foi marcado por graves acidentes, principalmente com Paraíso do Tuiuti e Unidos da Tijuca. Fátima Bernardes utilizou toda a sua bagagem jornalística para cobrir o triste fato sem sensacionalismo. A apresentadora, que ganhou desenvoltura no entretenimento com o "Encontro", sobressaiu ao narrar os acontecimentos que provocaram dezenas de feridos com a evolução das escolas de samba. Folia com sangue. Uma situação delicada que foi superada pela elegância e competência da jornalista. Humanizou a cobertura. Já Escobar apostou em seu estilo leve e descontraído. Deixou Fátima liderar a transmissão. A escalação do apresentador causou estranheza. Ele é alvo de expressiva rejeição quando narra partidas de futebol. Mesmo assim, não comprometeu o espetáculo.



Outro fato chamou a atenção. A cobertura insistiu em falar "Avenida" ao invés de "Marquês de Sapucaí", expressão corriqueiramente utilizada no carnaval. Não entendi o motivo para tal mudança.



Fátima Bernardes merece o nosso reconhecimento. É uma profissional que valorizou o ser humano sem espetacularização no "maior espetáculo da Terra".



Fabio Maksymczuk Olá, internautasO Carnaval 2017 rendeu momentos trágicos em plena Marquês de Sapucaí para a transmissão da TV Globo. Neste ano, Fátima Bernardes ganhou a companhia de Alex Escobar. O excelente Milton Cunha continuou a passar informações consistentes aos telespectadores sobre o desfile das escolas de samba. Pretinho da Serrinha estava por lá para falar sobre o ritmo da bateria. Comentarista desnecessário. Como sempre ressaltamos neste espaço, há um excesso de profissionais que atrapalham o show na TV.Sim. O desfile das agremiações fluminenses e paulistanas é um grande teatro ao ar livre. Os locutores precisam passar informações realmente relevantes. Em São Paulo, Chico Pinheiro e Monalisa Perrone continuaram a narrar a folia. Neste ano, pelo menos, ocorreram alguns momentos de "respiro" sem o falatório totalmente desnecessário dos locutores e comentaristas Celso Viafora, Ailton Graça e Alemão do Cavaco. Os telespectadores puderam sambar e ouvir o samba-enredo. É pouco, mas foi um avanço.Em uma determinada situação, Chico começou a falar que Monalisa é hiperativa e que não parava quieta. Ela começou a dar gargalhada. Conversa de bastidor em plena transmissão. Os comentaristas tiveram que chamar a atenção da "dupla dinâmica" para destacar o momento importante do desfile, o recuo da bateria. E tivemos outra boa evolução: o repórter Márcio Canuto pouco apareceu. Ocorreu um rodizío na equipe de reportagem. E sem aquela "neura" do cronômetro.Neste ano, o desfile das escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro foi marcado por graves acidentes, principalmente com Paraíso do Tuiuti e Unidos da Tijuca. Fátima Bernardes utilizou toda a sua bagagem jornalística para cobrir o triste fato sem sensacionalismo. A apresentadora, que ganhou desenvoltura no entretenimento com o "Encontro", sobressaiu ao narrar os acontecimentos que provocaram dezenas de feridos com a evolução das escolas de samba. Folia com sangue. Uma situação delicada que foi superada pela elegância e competência da jornalista. Humanizou a cobertura. Já Escobar apostou em seu estilo leve e descontraído. Deixou Fátima liderar a transmissão. A escalação do apresentador causou estranheza. Ele é alvo de expressiva rejeição quando narra partidas de futebol. Mesmo assim, não comprometeu o espetáculo.Outro fato chamou a atenção. A cobertura insistiu em falar "Avenida" ao invés de "Marquês de Sapucaí", expressão corriqueiramente utilizada no carnaval. Não entendi o motivo para tal mudança.Fátima Bernardes merece o nosso reconhecimento. É uma profissional que valorizou o ser humano sem espetacularização no "maior espetáculo da Terra".Fabio Maksymczuk





Fabio Maksymczuk de A. Brito é jornalista formado pela Universidade Mackenzie e Relações Públicas pela USP. Desde 2004, Fabio escreve sobre a TV brasileira no FABIOTV que atualmente integra o Blogs Legais do UOL. O jornalista é membro da APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes) e colunista do Portal Imprensa. Acesse também http://tvfabio.zip.net/





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).