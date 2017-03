Você está: Notícias

Tecnologia

Syfy e Studio Universal ganham sinal em alta definição

Vcfaz.tv - Ontem, 18:38







Syfy e Studio Universal ganham sinal em alta definição (Divulgação) Syfy e Studio Universal ganham sinal em alta definição (Divulgação)

Os canais de televisão por assinatura Syfy e Studio Universal iniciaram nesta terça-feira, dia 14 de março, os primeiros testes para transmissão em alta definição direcionada ao público brasileiro.



O sinal a ser utilizado pelas operadoras foi disponibilizado no satélite SES 6, posicionado em 40.5ºW. Ainda não há informações sobre o lançamento oficial e contrato com operadoras brasileiras.



Um dos grandes destaques do Syfy para abril é a estreia da décima temporada inédita de Doctor Who no domingo, dia 16 de abril, a partir das 20h. Os canais de televisão por assinaturainiciaram nesta terça-feira, dia 14 de março, os primeiros testes para transmissão emdirecionada ao público brasileiro.O sinal a ser utilizado pelas operadoras foi disponibilizado no satélite SES 6, posicionado em 40.5ºW. Ainda não há informações sobre o lançamento oficial e contrato com operadoras brasileiras.Um dos grandes destaques dopara abril é a estreia da décima temporada inédita de Doctor Who no domingo, dia 16 de abril, a partir das 20h.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 8 comentário(s).