Fantasia e suspense agitam a noite de sábado na HBO e Telecine Premium

Ontem, 14:06







Os canais de televisão por assinatura HBO e Telecine Premium prometem muita diversão para os assinantes neste sábado, dia 18 de março, a partir das 22h.



George Clooney, Julia Roberts e Jack O'Connell estão no suspense " Jogo do Dinheiro ", em cartaz na HBO . Lee Gates é o apresentador de TV que dá dicas sobre o mercado financeiro mesclando com performances típicas de um popstar. Um dia, um desconhecido invade o programa com um revólver, obriga Lee a vestir um colete repleto de explosivos. O criminoso exige que o programa permaneça ao vivo, caso contrário matará Lee. Assim acontece e, a partir de então, tem início uma investigação incessante para descobrir quem é o sequestrador e algum meio de salvar todos os que permanecem no estúdio.



Chris Hemsworth, Charlize Theron e Jessica Chastain estão em " O Caçador e a Rainha do Gelo ", estreia do Telecine Premium . Freya é a irmã boa da toda poderosa Rainha Ravenna. Depois de passar por um trauma, no entanto, ela desperta para os poderes mágicos e se isola. Longe da irmã, ela constrói seu próprio reinado – se torna a Rainha do Gelo –, onde recruta crianças para compor seu exército, sob duas ordens: jurar obediência a ela e que os jovens abdiquem de qualquer forma de amor. Dois dos pequenos mais talentosos para o combate, Erik e Sara, crescem e se apaixonam. Quando Freya percebe que foi "traída", no entanto, separa os dois.





